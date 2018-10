Cresc tensiunile la negocierile pentru Brexit: Ministrul britanic de externe acuza ca UE se transforma intr-o inchisoare

'In acest moment se pare ca voi (Uniunea Europeana n.red) credeti ca modalitatea de a tine blocul (comunitar) impreuna este sa pedepsiti un membru care pleaca', a spus Jeremy Hunt la Congresul Partidului Conservator britanic.'Lectia istoriei este clara: daca transformati blocul comunitar intr-o inchisoare, dorinta de a iesi nu va scadea, dimpotriva, ea va creste si noi nu vom fi singurul prizonier care sa doreasca sa scape', a completat seful diplomatiei britanice in discursul sau.'Sa nu confundati niciodata politetea britanica cu slabiciunea britanica', a mai spus Jeremy Hunt, cerand Uniunii Europene sa-si schimbe abordarea pentru a scoate din impas negocierile privind Brexitul.Aceste negocieri au dominat prima zi a Congresului Partidului Conservator britanic, in contextul in care, pe langa blocajul din tratativele cu Bruxellesul, premierul Theresa May trebuie sa gestioneze si confruntarea dintre cele doua tabere din interiorul propriei formatiuni, care au fiecare o viziune diferita privind Brexitul. In timp ce o tabara, reprezentata mai ales de fostul ministru de externe Boris Johnson, pledeaza pentru un 'Hard Brexit' (Brexit dur), adica o ruptura totala de UE, cealalta tabara doreste un 'Soft Brexit' (Brexit usor), respectiv un acord care sa asigure cat mai multe legaturi intre Marea Britanie si UE dupa iesirea efectiva din blocul comunitar.Theresa May a lansat duminica un apel la unitate si a reafirmat ca, in lipsa unui acord convenabil pentru Londra, este de preferat o iesire din UE fara niciun acord.La ultimul lor summit, liderii europeni au respins propunerile Londrei cuprinse in 'Planul de la Chequers' si i-au cerut premierului Theresa May sa inainteze noi propuneri privind viitoarea situatie a frontierei nord-irlandeze si relatiile comerciale post-Brexit, capitole care impiedica in continuare gasirea unui acord privind Brexitul.In replica, Theresa May a cerut Uniunii Europene sa vina cu o alternativa la propunerile Londrei privind Brexitul, dar a asigurat ca nu va accepta niciodata o scindare a Regatului Unit.UE insista sa nu fie creata o 'frontiera dura' intre provincia britanica Irlanda de Nor ...citeste mai departe despre " Cresc tensiunile la negocierile pentru Brexit: Ministrul britanic de externe acuza ca UE se transforma intr-o inchisoare " pe Ziare.com