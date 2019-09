Criza Brexit: Camera Comunelor a respins propunerea lui Boris Johnson de convocare a alegerilor anticipate

Propunerea liderului de la Downing Street nu a intrunit numarul necesar de voturi pentru a trece.In favoarea propunerii au votat 298 de membri ai Camerei Comunelor, 56 s-au pronuntat impotriva, iar restul parlamentarilor s-au abtinut, informeaza postul BBC News, citat de Mediafax.Premierul Boris Johnson a supus miercuri seara parlamentarilor britanici o motiune vizand aprobarea organizarii de alegeri anticipate. Votul din Camera Comunelor avea nevoie de aprobarea a 434 de parlamentari. Partidul Laburist si alte formatiuni politice din opozitie anuntasera ca nu vor sustine motiunea pana cand legislatia menita sa previna un Brexit fara acord nu intra in vigoare.Tot miercuri seara, inainte de votarea motiunii, premierul Boris Johnson primise o alta lovitura. Camera Comunelor a adoptat, in faza finala, legea care cere amanarea Brexit-ului, pentru a impiedica o iesire fara acord din UE la 31 octombrie, relateaza AFP si Reuters.Actul normativ a fost adoptat cu 327 de voturi 'pentru' si 299 'impotriva' in a treia si ultima lectura. Actul normativ va ajunge acum in Camera Lorzilor, unde urmeaza sa fie dezbatut probabil timp de mai multe zile.Potrivit BBC, in aceasta Camera, este asteptata tergiversarea votului, prin diverse tactici. Deja au fost depuse 86 de amendamente la acest proiect. De asemenea, Camera Lorzilor are posibilitatea de a adopta proiectul in forma sa finala sau de a-l retrimite Camerei Comunelor cu amendamente.Astfel, parlamentarii conservatori, care nu detin majoritatea in Camera Lorzilor, incearca sa amane ca aceasta initiativa legislativa sa devina lege inainte ca Boris Johnson sa suspende Parlamentul, la inceputul saptamanii viitoare.Boris Johnson: Guvernul nu poate functiona, alegeri anticipate la 15 octombriePremierul Boris Johnson a reactionat imediat dupa votul la aceasta lege si a spus ca actul normativ pune efectiv capat negocierilor privind Brexit-ul.Johnson a declarat totodata ca guvernul nu poate functiona, daca parlamentul refuza sa adopte ceea ce el propune.El a spus, de asemenea, ca trebuie sa aiba loc alegeri la 15 octombrie. ...citeste mai departe despre " Criza Brexit: Camera Comunelor a respins propunerea lui Boris Johnson de convocare a alegerilor anticipate " pe Ziare.com