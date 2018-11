Criza Brexit se precipita: May face sedinta de urgenta la Guvern. UE are un plan de rezerva

O sursa a dezvaluit pentru BBC ca Uniunea Europeana ( UE ) si Marea Britanie au ajuns la un acord tehnic final, dupa discutiile intense care au avut loc saptamana aceasta.In aceasta seara, fiecare ministru are programata o intalnire separata cu May, iar una dintre temele principale de discutie este granita cu Irlanda Premierul britanic si-a informat colegii de cabinet ca au fost facute modificari ale textului de la ultima intalnire care a avut loc saptamana trecuta.In cursul acestei zile, seful de cabinet al Theresei May, David Lidington, a declarat, pentru BBC Radio, ca, in urmatoarele 24 - 48 de ore, poate sa fie stabilit textul final al proiectului pentru Brexit."Nu suntem inca acolo. In prezent, suntem aproape de a ajunge la finalul distantei", a spus Lidington, referindu-se la perioada de negocieri dintre Marea Britanie si UE.Intrebat daca este posibil sa se ajunga la o intelegere pentru Brexit in urmatoarele 24 sau 48 de ore, el a raspuns: "Inca este posibil, dar nu este deloc totul hotarat, asa as rezuma situatia. Optimist precaut".Ca urmare a comentariilor lui Lidington, lira sterlina si-a reluat cresterea, dupa ce, in ultimele zile, a fost afectata de negocierile pentru Brexit.UE doreste sa ajunga la un proiect de acord pentru Brexit pana cel tarziu la sfarsitul zilei de miercuri, 14 noiembrie, dar putini oficiali de la Bruxelles par sa-si faca sperante ca s-ar putea ajunge la un acord in aceasta saptamana.Oficialii europeni se tem ca, daca nu vor ajunge la un proiect de acord in actuala runda de negocieri, atunci decizia finala s-ar putea amana pana in ianuarie, ceea ce le da timp oponentilor sa intarzie si mai mult chiar Brexit-ul.Lidington a reiterat ca pozitia Marii Britanii ramane aceeasi in ceea ce priveste granita cu Irlanda de Nord, care ar urma sa fie granita UE cu Marea Britanie: daca aceasta granita va fi folosita vreodata, "este in mod clar ca trebuie sa fie ceva temporar si nu pe termen nedeterminat".Planul de rezerva al UEComisia Europeana a publicat, marti, o lista cu masuri ce trebuie luate de urgenta, daca devine "probabil" scenariul cu absenta unui acord privind iesirea Regatului Unit din Uniunea Europeana, relateaza AFP.Textul prezinta "un numar limitat de actiuni de urgenta ce trebuie aplicate daca devine probabil faptul ca Regatul Unit parasest ...citeste mai departe despre " Criza Brexit se precipita: May face sedinta de urgenta la Guvern. UE are un plan de rezerva " pe Ziare.com