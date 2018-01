Camera Reprezentantilor a aprobat proiectul de lege cu 266 de voturi pentru si 150 impotriva. Votul in Senat a fost 81-18.Initiativa legislativa a fost trimisa presedintelui Donald Trump pentru promulgare si acesta a semnat decretul marti.Sute de mii de angajati federali sunt asteptati sa revina la lucru in cursul zilei. Potrivit legii, programul CHIP privind asigurarile pentru copii a fost prelungit pentru urmatorii sase ani. In schimb, nu este mentionat programul DACA pentru tinerii imigranti cu varste sub 16 ani.In schimbul sustinerii pentru proiectul bugetar tranzitoriu, politicienii democrati si unii republicani au cerut garantii din partea liderului majoritatii republicane din Senat, Mitch McConnell, privind un vot in domeniul imigratiei in urmatoarele saptamani.Sambata, Guvernul Statelor Unite a intrat in blocaj, dupa ce republicanii si democratii din Senatul american nu au ajuns la un acord privind finantarea pe termen scurt a operatiunilor Executivului. Partidul Democrat a solicitat incheierea unei intelegeri privind imigrantii si fondurile in caz de dezastre naturale.Ultima data cand guvernul Statelor Unite a fost nevoit sa instituie un blocaj administrativ din lipsa de fonduri a fost in octombrie 2013, cu Barack Obama la Casa Alba, o situatie care a durat 16 zile.Citeste si:Cum a fost afectata Ambasada SUA de la Bucuresti de criza bugetara din AmericaCum s-a ajuns la blocarea activitatii Guvernului SUAStatuia Libertatii a fost inchisa, dupa ce administratia SUA a ramas fara bani ...citeste mai departe despre " Criza din SUA s-a incheiat dupa 3 zile. Guvernul a primit finantare pana pe 8 februarie " pe Ziare.com