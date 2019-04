Criza din Venezuela la apogeu: Guaido ii cheama pe cetateni in strada, la faza finala a "Operatiunii Libertate"

Guaido si un mic contingent de soldati inarmati, impreuna cu activistul Leopoldo Lopez, au iesit in strada si fac apel la populatie sa se mobilizeze impotriva guvernului."Acesta este momentul pentru toti venezuelenii, aceia care poarta uniforme si cei care nu. Toata lumea ar trebui sa iasa pe strazi, in pace", a spus el.En el marco de nuestra constitucion. Y por el cese definitivo de la usurpacion. https://t.co/3RD2bnQhxt- Juan Guaido (@jguaido) 30 April 2019In schimb, ministrul Rodriguez a transmis: "Informam poporul venezuelean ca urmarim si anihilam un grup mic de soldati tradatori care sunt angajati intr-o lovitura de stat impotriva Constitutiei si a pacii republicii. Acest efort este sustinut de extrema dreapta care comploteaza, care si-a anuntat planurile violente de o luna. Facem apel la oameni sa ramana in alerta maxima astfel ca, impreuna cu armata bolivariana, sa invingem incercarea de lovitura de stat si sa mentinem pacea. Vom izbuti".Potrivit The Guardian, Diosdado Cabello, liderul partidului socialist, a cerut sustinatorilor guvernului sa se adune in fata palatului prezidential pentru a-l apara pe Nicolas Maduro de revolta soldatilor tradatori sustinuti de SUA.El a facut aceste comentarii prin telefon, la televiziunea de stat, dupa ce Guaido a aparut intr-un videoclip alaturi de soldati si de Lopez.Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a transmis: "Astazi este o zi istorica pentru revenirea democratiei si libertatii in Venezuela - tara pe care PE a sustinut-o mereu. Eliberarea lui Leopoldo Lopez de soldatii care se supun Constitutiei este o veste mare. Traiasca o Venezuela libera!".Leopoldo Lopez, liderul opozitiei din Venezuela, fost primar al Caracasului, a fost eliberat marti din arest la domiciliu de fortele opozitiei.Citeste mai multe despre:Mercenari Blackwater trimisi pentru a-l rasturna pe Maduro? Specialist: Ar duce la un razboi civil in VenezuelaMaduro dubleaza salariul minim in Venezuela: Echivalentul a aproape 8 dolariA intrat in vigoare embargoul american impus petrolului din Venezuela - pe cine vizeaza si ce efecte ar putea avea ...citeste mai departe despre " Criza din Venezuela la apogeu: Guaido ii cheama pe cetateni in strada, la faza finala a "Operatiunii Libertate" " pe Ziare.com