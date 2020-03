Criza refugiatilor in Grecia: situatia se agraveaza pe Lesbos

Localnicii din Lesbos au blocat drumul de acces spre tabara de refugiati Moria. Ei nu vor si mai multi imigranti pe insula intr-o tabara oricum plina pana la refuz, in care oamenii vegeteaza in conditii de nedescris. Cu toate acestea, alti numerosi imigranti au sosit duminica - aproximativ 300 - cu barca direct din Turcia , potrivit mass media elene. Nou venitii ar fi trebuit sa fie transportati cu autobuzele spre tabara Moria dar, pentru moment, drumul este blocat.Christinei Chatzidaki nu-i vine sa creada ce se intampla pe Lesbos, insula pe care si-a petrecut intreaga viata. Refugiati nu exista acolo doar incepand din 2015, ci inca din anii 1990, povesteste batrana in varsta de 87 de ani. Deja de atunci ea s-a implicat in favoarea oamenilor care au nevoie de protectie. In anii 90, refugiatii proveneau cu precadere din fosta Iugoslavie, scena unui sangeros razboi civil. Pana in ziua de azi, Chatzidaki se implica pentru relatii bune intre locuitorii insulei si imigranti. Pe insula traiesc in prezent aproximativ 25.000 dintre acestia, in tabara Moria, in conditii igienice de nedescris.Este posibil ca numarul lor sa creasca rapid. Stirea ca presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a deschis pentru refugiatii sirieni granita spre Grecia este pentru localnicii din insulele Lesbos, Chios si Samos un motiv de ingrijorare. La frontiera terestra dintre Turcia si Grecia situatia a escaladat deja. Acolo politia elena impiedica pana in prezent patrunderea in tara a mai bine de 10.000 de imigranti, potrivit guvernului de la Atena. Si pe insulele grecesti exista temerea ca nenumarate ambarcatiuni vor sosi dinspre coasta turca, avand la bord oameni care de luni sau ani asteapta ocazia prielnica pentru a-si continua drumul spre Europa Atena si Bruxelles au exageratIn contextul sosirii unui numar tot mai mare de imigranti, localnicii din Lesbos, Chios si Samos se simt de multa vreme abandonati. Si de propriul lor guvern, cel de la Atena, si de Uniunea Europeana, care mizeaza in continuare pe acordul privind refugiatii, semnat cu Turcia. Ei nu pot sa inteleaga de ce se crede in eficienta acelei intelegeri.Premierul elen Kyriakos Mitsotakis voia sa controleze situatia cu ajutorul a doua masuri: o lege a azilului mai aspra, pentru a putea retrimite ...citeste mai departe despre " Criza refugiatilor in Grecia: situatia se agraveaza pe Lesbos " pe Ziare.com