Cu ce gand merge Trump la summit-ul NATO: America e considerata pusculita lumii. Asta trebuie sa inceteze

Oficialii NATO se tem ca unitatea aliantei ar putea fi subminata de divergentele transatlantice privind taxele vamale, cat si de retragerea SUA din Acordul climatic de la Paris si Acordul nuclear cu Iranul.Trump a trimis recent scrisori liderilor unor state membre NATO, printre care Germania Norvegia si Canada , in care le cerea sa majoreze cheltuielile in domeniul apararii.La finalul lunii trecute, Washington Post a relatat ca Pentagonul analizeaza posibilitatea retragerii trupelor americane stationate in Germania, dupa ce presedintele SUA, Donald Trump, s-ar fi declarat socat de numarul mare de trupe americane aflate in aceasta tara."Ceea ce va face presedintele va fi sa mearga la aceste intalniri cu mentalitatea de a proteja poporul american, de a fi alaturi de partenerii si aliatii nostri - dar, asa cum a mai spus de multe ori, America este considerata adesea pusculita lumii. Iar asta trebuie sa inceteze", a declarat, marti, presei Hogan Gidley, purtator de cuvant al Casei Albe.Intr-o discutie cu jurnalistii, in timp ce Trump se indrepta spre Virginia de Vest, Gidley a reafirmat si pozitia presedintiei americane inaintea summit-ului cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin , din 16 iunie: "Nu recunoastem deloc incercarile Rusiei de a anexa Crimeea", a spus purtatorul de cuvant.Solicitat sa comenteze un raport al unei comisii a Senatului SUA care conchide ca Rusia l-a ajutat pe Trump sa castige alegerile din 2016, Gidley a reamintit ca "presedintele a fost foarte clar si a spus de multe ori ca simte ca rusii s-au amestecat in alegeri".Citeste si:NATO: Trump a trimis o scrisoare amenintatoare mai multor aliati, inaintea summit-ului de la BruxellesTrump s-ar fi aratat socat de numarul mare de soldati stationati in Germania. Trupele SUA ar putea fi retraseTrump: UE face tot atat de mult rau ca si China , doar ca este mai micaUn ambasador american demisioneaza din cauza declaratiilor facute de Trump la adresa EuropeiCasa Alba vine cu precizari dupa ce Trump nu a exclus posibilitatea ca SUA sa recunoasca anexarea CrimeiiWashington Post: Trump i-a propus lui Macron sa scoata Franta din UE. Ce i-a oferit in schimb