Cu o infrastructura la pamant, Romania ar putea primi portofoliul Transporturi in viitoarea Comisie Europeana: O posibila explicatie

Din pacate, Romania are o infrastructura saraca, autostrazile sunt putine si multe tronsoane sunt inca nefinalizate, trenurile circula lent si inregistreaza mari intarzieri, iar ministrii care s-au perindat in functie n-au reusit mare lucru: multe vorbe goale si promisiuni neonorate sau rupte de realitate. Si atunci, de ce a repartizat Ursula von der Leyen Romaniei tocmai acest domeniu, care are impact pe multe planuri, de la economie si comert, pana la turism?"Da, este o intrebare si pentru mine, sincer va spun. Nu cred ca are vreo legatura cu guvernul de la Bucuresti, nu cred ca guvernul actual a negociat acest portofoliu, dar nici nu stiu cum a decis doamna Ursula von der Leyen", ne-a raspuns Marian Jean Marinescu, europarlamentar PNL si membru in Comisia pentru Transporturi si Turism din Parlamentul European.Eurodeputatul liberal anticipeaza ca daca Romania va insista sa sustina pentru postul de comisar european o persoana care nu are experienta si calitatile necesare, atunci Transporturile vor fi gestionate, de fapt, de un functionar european."Sper sa nu fie aceeasi situatie ca in cei cinci ani care au trecut, in care au preferat sa puna pe un domeniu foarte important un comisar slabut, sa-i spunem, astfel incat serviciile Comisiei Europene sa conduca de fapt activitatea, asa cum s-a intamplat la comisarul pentru coeziune. Sper sa nu fie aceleasi motive.Daca ramane unul dintre candidatii propusi (Rovana Plumb sau Dan Nica, n.red.), cel care va conduce domeniul Transporturi va fi directorul general de la D.G. Move, care este un functionar european, al Comisiei", a subliniat Marian Jean Marinescu.Acesta si-a argumentat opinia negativa despre activitatea fostului comisar european Corina Cretu printr-un exemplu."Fondul de coeziune pentru 2021-2027 a fost redus aproape la jumatate, fata de 2013-2020, sub conducerea unui comisar european roman. Domeniul a avut 76 de miliarde pana in 2020 si acum are 46 de miliarde in propunerea CE. Fondul de coeziune, adica fondul de care Romania are nevoie cel mai mult! Iar un comisar roman a acceptat sa fie redus la jumatate.Sper sa nu fie aceeasi situatie si cu Transporturile", ne-a declarat Marian Jean Marinescu.