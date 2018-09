Cum a ajuns Romania sa fie chemata in judecata de Comisia Europeana: Guvernele PSD i-au dus cu vorba pe oficialii UE si infractorii pot profita

Acest mesaj apare in cererea de chemare in judecata a Romaniei, proces care se judeca la Curtea de Justitie a Uniunii Europene. Documentul a fost consultat de Ziare.com."Din cauza netranspunerii, infractorii pot exploata lacunele juridice din legislatia impotriva spalarii banilor si pot utiliza sistemul financiar al Uniunii in scopul spalarii banilor din activitati ilegale si al finantarii terorismului", se arata in actul citat.Guvernul nu a facut nimicPotrivit sursei citate, oficialii romani au informat de cel putin doua ori Comisia Europeana ca vor transpune, in legislatia nationala, Directiva Europeana 2015/849 privind combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului. Chiar au avansat doua date certe: decembrie 2017 si mai 2018. Au fost doar vorbe goale transmise oficialilor de la Bruxelles.Executivul nu a facut nimic pentru a implementa rapid directiva emisa inca din iunie 2015. Desi in intarziere, Guvernul a ales, inexplicabil, calea legislativa cea mai lunga - un proiect de lege care a plecat la Senat abia pe 31 mai 2018. Acolo este si in prezent.Pe 3 iulie, plenul Senatului a aprobat prelungirea termenului de adoptare tacita de la 45 la 60 de zile, care se calculeaza de la data de 25 iunie 2018.Citeste si: Pe cine incurca aplicarea Directivei UE privind spalarea banilor? Guvernele PSD au ignorat avertismentele, iar acum Romania e buna de plataPractic, oficialii europeni si-au dat seama ca sunt dusi cu vorba si ca in realitate Romania nu face nimic in acest sens. In acest context, Comisia Europeana (CE) a anuntat, in iulie 2018, ca a demarat o procedura de infringement impotriva Romaniei in fata Curtii de Justitie a UE, pentru ca nu a implementat directiva.Comisia a propus impunerea de catre Curte a platii unei sume forfetare, precum si a unor penalitati zilnice pana cand Romania va lua masurile necesare.La cine era deciziaIn perioada 2017-2018, Guvernul a fost condus de trei premieri PSD: Sorin Grindeanu (ianuarie-iunie 2017), Mihai Tudose (iunie 2017-ianuarie 2018) si Viorica Dancila (ianuarie 2018 - prezent).Potrivit unei declaratii facute de ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, institutiile responsabile de elaborarea si promovarea proiectului de le ...citeste mai departe despre " Cum a ajuns Romania sa fie chemata in judecata de Comisia Europeana: Guvernele PSD i-au dus cu vorba pe oficialii UE si infractorii pot profita " pe Ziare.com