Cum a aruncat FBI in aer planurile lui Trump de a relansa relatiile SUA-Rusia

Niciunul dintre jurnalistii prezenti in sala nu era pregatit sa asiste la o ruptura intre presedintele SUA si institutiile federale in fata a milioane de telespectatori, dar si a principalului "competitor", Vladimir Putin."Cea mai rusinoasa conferinta de presa a unui presedinte american", a comentat pentru CNN, Anderson Cooper la scurt timp dupa incheierea conferintei in care Donald Trump a acuzat FBI in fata lui Vladimir Putin de "vanatoare de vrajitoare". "Singura intrebare pe care pot sa o pun e unde si cum s-a amestecat Rusia ?", a spus acesta.Intalnirea dintre cei doi presedinti a fost puternic afectata de punerea sub acuzare de catre Robert Mueller, anchetatorul desemnat de Congres sa investigheze implicarea Rusiei in sistemul electoral american, a 12 agenti rusi aflati pe teritoriul SUA.Decizia a avut un efect puternic asupra intalnirii dintre cei doi presedinti, iar Donald Trump a aratat inca o data ca nu are niciun fel de ascendent asupra lui Vladimir Putin.Acesta din urma s-a prezentat calm dupa intalnirea de aproape 4 ore cu Trump, din care doua fata in fata, fara asistenti sau consilieri."Razboiul Rece este un lucru ce apartine de trecut, epoca unei confruntari ideologice acute a celor doua tari este un lucru indepartat, un vestigiu al istoriei. Situatia din lume s-a schimbat dramatic", a declarat Vladimir Putin.Acesta a vorbit despre necesitatea relansarii relatiilor dintre cele doua state, rezolvarea problemei amenintarii nucleare, interventie pentru stoparea fluxurilor migrationale din Siria si implicarea in lupta impotriva terorismului."Impreuna putem salva sute de mii de vieti", a spus si Donald Trump, incercand sa relanseze relatia cu Rusia, venind cu promisiunea ca "de azi inainte vor mai fi multe intalniri" intre cei doi lideri.Umbra lui Robert Mueller a bantuit conferinta de la HelsinkiDar continuarea conferintei nu a facut decat sa contrazica aceasta promisiune pentru ca atat Donald Trump, cat si Vladimir Putin l-au atacat pe Robert Mueller pentru ancheta implicarii Rusiei in sistemul electoral din SUA, o ancheta ce-i deranjeaza pe amandoi."Puteti sa numiti un singur fapt care ar demonstra cu certitudine implicarea? Aceasta este o prostie totala, asa cum a mentionat mai devreme presedintele (Trump, n.red) . Da, publicul din Statele Unite ...citeste mai departe despre " Cum a aruncat FBI in aer planurile lui Trump de a relansa relatiile SUA-Rusia " pe Ziare.com