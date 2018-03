Cum a pierdut Universitatea Harvard 1 miliard de dolari dupa ce a investit in rosii, zahar si eucalipt

In urma cu sase ani, Jane Mendillo, pe atunci director de investitii la Harvard, a petrecut o saptamana in Brazilia , survoland cu avionul unele dintre fermele si padurile aflate in proprietatea universitatii, relateaza BusinessWeek.In acel an, Harvard a inceput una dintre cele mai indraznete aventuri in strainatate: o investitie intr-un proiect agricol in nord-estul sarac al Braziliei. Acolo, muncitorii au inceput sa produca pasta de rosii, zahar si etanol, precum si energie, dupa procesarea culturilor. Profiturile, in teorie, ar fi putut sa le depaseasca pe cele obtinute din actiuni si obligatiuni si sa mentina cea mai bogata universitate din lume cu un pas inainte altor universitati.Harvard a pariat pe ferma din Brazilia si a pierdut. Universitatea, care a investit cel putin 150 de milioane de dolari in proiectul respectiv, renunta la acesta, potrivit unor persoane apropiate situatiei. Proiectul a fost unul dintre motivele pentru care actualul director pentru investitii, Narv Narvekar, a revizuit in scadere valoarea portofoliului global de resurse naturale al universitatii cu 1,1 miliarde de dolari, la 2,9 miliarde de dolari.Harvard, care administreaza active de 37,1 miliarde de dolari, a anuntat ca investitiile in resurse naturale au generat randamente ridicate, dar ca in prezent au "probleme semnificative". Actuali si fosti oficiali ai universitatii au refuzat sa comenteze.Marea greseala facuta de HarvardHarvard a facut multe greseli in ultimul deceniu, a aratat Thomas Gilbert, profesor de finante la Universitatea Washington, dar aproape toate se reduc la o singura eroare de calcul: convingerea ca managerii sai de fonduri, care au fost platiti cu 242 de milioane de dolari din 2010 pana in 2014, sunt mai inteligenti decat toti ceilalti si pot administra riscurile pe care aproape toate celelalte universitati le-au evitat."Au scapat de sub control. Cand administrezi bani din donatii este ingrozitor", a spus Gilbert.Pe parcursul deceniului incheiat la 30 iunie 2017, Harvard a inregistrat un randament mediu anual al investitiilor de 4,4%, printre cele mai slabe intre universitatile importante. Cel mai mare randament a fost obtinut de MIT (7,6%), urmata de Columbia (7,3%), Prin ...citeste mai departe despre " Cum a pierdut Universitatea Harvard 1 miliard de dolari dupa ce a investit in rosii, zahar si eucalipt " pe Ziare.com