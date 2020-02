O femeie care afirma ca sufera de un handicap si are un edem cerebral l-a interpelat pe liderul de la Kremlin la finalul unei ceremonii comemorative in fosta capitala imperiala rusa si l-a intrebat, daca este posibil, dupa parerea lui, sa traiesti in Rusia dintr-un venit lunar de 10.800 de ruble (in jur de 157 de euro)."Cred ca este foarte dificil", a afirmat Putin, al carui salariu lunar depaseste 770.000 de ruble (11.215 euro), potrivit informatiilor oficiale.Venitul minim vital, respectiv suma considerata indispensabila de autoritati, este in prezent de circa 11.300 de ruble (164 de euro) pentru Sankt Petersburg."Salariul dvs. atinge probabil 800.000 de ruble", a spus femeia, intrebandu-l pe presedinte despre nivelul chiriilor, cumparaturile zilnice sau preturi, insinuand practic ca seful statului este strain de problemele cu care se confrunta persoanele defavorizate."Presedintele nu are salariul cel mai mare din tara", a replicat Putin, inainte de a reaminti ca pe viitor urmeaza sa fie aplicate o serie de masuri care vizeaza cresterea alocatiilor sociale si ameliorarea nivelului de viata al rusilor."Statul face tot ce este in masura sa faca", a dat asigurari presedintele rus.Vladimir Putin a surprins in ianuarie propunand o reforma constitutionala care a fost insotita de demisia guvernului si de desemnarea unui nou prim-ministru, Mihail Misustin.Ultimul s-a angajat, la momentul nominalizarii, ca rusii sa beneficieze de "schimbari reale in mai bine" si asta in conditiile in care economia rusa intampina dificultati in a se redresa de la inceputul crizei in 2014, provocata de sanctiunile economice occidentale si de caderea pretului petrolului. ...citeste mai departe despre " Cum a reactionat Putin cand o femeie l-a luat la intrebari despre salariul sau si viata grea a rusilor de rand " pe Ziare.com