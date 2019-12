Cum a stirbit Brexitul buna reputatie a guvernarii din Marea Britanie

Lumea se obisnuise sa priveasca invidioasa soliditatea institutiilor din Marea Britanie. La urma urmei, spre deosebire de Regatul Unit, multe state nu s-au bucurat inca de administratie publica nepolitizata, de parlament care sa lucreze eficient, de Justitie indepedenta, de legislatie fundamentala pragmatica si de unitate, scrie The Guardian.Intrebarea este: cat vor mai dura toate acestea in Marea Britanie? E greu de spus, in conditiile in care votul pentru Brexit si anii de nesiguranta care au urmat au erodat fundatiile tuturor pilonilor societatii britanice enumerati mai sus.Prima care a avut de suferit de pe urma luptelor pentru Brexit a fost administratia publica. Aparatul administrativ britanic s-a mandrit dintotdeauna cu capacitatea sa de a sprijini demersurile Guvernului, indiferent de culoarea politica a acestuia.E un lucru rar intalnit nu doar in Europa , ci si in lume. Spre exemplu, in SUA liderii administratiei publice sunt numiti politic. In Australia , acestia sunt incojurati de consilieri alesi politic. Pana si in Germania secretarii de stat ajung in functii tot pe baza unor simpatii si sustineri politice. Dar in UK nu e asa. Britanicii fac de mult cariera in administratie si fara sa fie sustinuti de un partid sau altul.Intial, functionarii au prosperat, dupa referendumul pentru Brexit. Motivul: inca de la inceput s-a stabilit ca era nevoie de mai multi oameni in administratie, care sa pregateasca totul atat pentru o iesire fara acord a Regatului Unit din UE , cat si pentru una cu acord. Era nevoie de documentatii masive si de negocieri.Problema este ca, in cursul intocmirii acestor documentatii, administratia din Marea Britanie si-a aratat limitele si vulnerabilitatile. Anume: a aratat ca nu intelege suficient intrepatrunderea din Regatul Unit si UE si nici efectele acesteia si ale Brexitului asupra situatiei delicate din Irlanda de Nord.In plus, munca administratiei a fost folosita pentru a inclina balanta politica. Iar asta a spulberat imaginea de impartialitate a functionarilor. Marile probleme au inceput in momentul in care conservatorul George Osborne a inceput sa foloseasca, in arena politica, un rapo ...citeste mai departe despre " Cum a stirbit Brexitul buna reputatie a guvernarii din Marea Britanie " pe Ziare.com