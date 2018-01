Odata cu invazia Uniunii Sovietice, principalul plan al Grupului de Armate Nord era avansarea catre Leningrad si capturarea orasului care purta numele "parintelui" revolutiei. Ajutati de catre aliatii lor finlandezi din nord, germanii au reusit sa incercuiasca unul dintre cele mai mari si mai populate orase ale Uniunii Sovietice.Conform anumitor zvonuri, cruzimea lui Stalin a iesit aici inca o data la suprafata. Dorind cu orice pret sa opreasca invadatorul, acesta a interzis evacuarea persoanelor din oras sub pretextul ca, astfel, soldatii vor lupta mai bine.Initial, nemtii voiau sa cucereasca orasul cu forta armelor, insa numarul imens de soldati sovietici aflati inauntru si infrastructura de aparare l-au convins pana si pe Hitler ca o asa operatiune va duce la pierderea a zeci de mii, poate chiar sute de mii de soldati germani. In acest context a inceput cel mai oribil asediu al razboiului. Pe parcursul celor 872 de zile, aproximativ un milion de oameni au murit in oras. In lunile ianuarie si februarie ale anului 1942, de exemplu, mureau zilnic intre 700 si 1.000 de civili.Vezi cum au ajuns rusii sa castige intr-o iarna crunta! ...citeste mai departe despre " Cum au rezistat rusii in iarna crunta din Al Doilea Razboi Mondial " pe Ziare.com