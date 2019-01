Cum au votat europarlamentarii romani taierea fondurilor UE pentru statele care nu respecta statul de drept si de ce

Din grupul S&D au votat "impotriva" Andi Cristea, Doru Frunzulica, Maria Grapini , Dan Nica, Ioan-Mircea Pascu, Emilian Pavel, Razvan Popa, Ciprian Tanasescu, Claudia Tapardel si Gabriela Zoana.Desi liderul ALDE, Guy Verhofstadt, a fost "pentru", Norica Nicolai si estonianul Igor Grazin au fost singurii din grup care au respins ideea."Pentru" au votat Monica Macovei (ECR), cea mai mare parte a grupurilor PPE, intre care romanii Daniel Buda, Marian-Jean Marinescu, Siegfried Muresan, Cristian Preda si Theodor Stolojan , si S&D, cu Damian Draghici singurul roman.Cei mai multi europarlamentari unguri din grupul PPE au respins propunerea, noteaza News.ro."Banii europeni, instrument de control"Europarlamentarul PSD Andi Cristea a declarat, joi, ca nu accepta transformarea banilor europeni intr-un instrument de control asupra statelor membre cu drepturi depline."Am sperat ca Parlamentul European sa dezbata cat mai rational acest dosar. Motivul e unul simplu - nu acceptam sa transformam banii europeni intr-un instrument de control asupra Statelor Membre cu drepturi depline. Cred ca e periculos sa acceptam interventii directe in politica interna a statelor membre, sub orice forma.Dezbaterea din plen mi-a ridicat semne de intrebare - Criteriile pentru acordarea fondurilor europene sunt interpretabile, nu sunt clare si in loc de o dezbatere pe eficienta alocarilor financiare, avem doar intrebari la care nu am primit raspuns - definitia exacta a statului de drept, cine stabileste cand statul de drept este incalcat - functionari, fie ei europeni, organizatii non guvernamentale, in lipsa judecatorilor Curtii Europene?Nu este acceptabil politic si probabil, vom vedea in viitor, nici juridic comunitar sa oferim unor institutii europene puteri peste acelea prevazute in TFUE (tratatul de functionare al UE ).Legislatia secundara UE nu poate sa modifice legislatia primara, tratatele de functionare", a declarat pentru Mediafax Andi Cristea.El a mai spus ca dezbaterea de joi e "doar o piesa dintr-un puzzle"."Puzzle-ul arata in felul urmator: Dupa ce Marea Britanie iese din UE, dispare cel de-al doilea contributor net la bugetul Uniunii Europene, deci banii europeni vor fi mai put ...citeste mai departe despre " Cum au votat europarlamentarii romani taierea fondurilor UE pentru statele care nu respecta statul de drept si de ce " pe Ziare.com