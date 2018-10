Cum e viata in Madagascar: Hotii te si omoara pentru o pastaie de vanilie

Regiunea muntoasa din nord-estul Madagascarului este responsabila pentru aproximativ 80% din productia mondiala de vanilie, una din cele mai scumpe arome. In ultimul an preturile au crescut ajungand la 600 de dolari per kilogram, sau 270 de dolari pentru o livra (0,45359237 kilograme), mai mult decat o livra de argint, comparativ cu 50 de dolari per kilogram in 2013.Cererea consumatorilor din Occident sta la baza acestei explozii a preturilor, in conditiile in care vanilia este utilizata in o gama larga de produse de la inghetata si pana la cosmetice. In plus, oferta s-a redus dupa ce anul trecut un ciclon a devastat recolta din insula aflata in apropiere de coasta de sud-est a Africii.Gratie conditiilor climatice si solului adecvat pentru cultivarea vaniliei, regiunea Sava trece printr-o perioada de boom economic. Chiar si cele mai modeste locuinte au panouri solare si antene satelit iar automobilele de teren se inghesuie pe strazile din Sambava, capitala regiunii unde este concentrata productia de vanilie.Insa afluxul de venituri a generat si probleme. Pretul ridicat al vaniliei, combinat cu saracia extinsa si un stat slab si corupt a facut din culturile de vanilie tinta preferata a retelelor infractionale.Plantele de vanilie trebuie ingrijite trei-patru ani pana cand produc pastai. Floarea de vanilie infloreste odata pe an timp de 24 de ore si trebuie polenizata imediat. In Mexic, unde azteci au utilizat pentru prima oara vanilie, aceasta munca era facuta de albine insa in Madagascar aceste insecte nu exista. In consecinta, in fiecare sezon aproximativ 40 de milioane de plante de vanilie sunt polenizate manual cu un ac de lemn. Odata polenizata, floarea produce pastai in decurs de doua luni unde se afla mii de seminte mici care contin vanilie. Insa pastaile de vanilie incep sa fermenteze imediat ce sunt culese astfel ca cultivatorii trebuie sa gaseasca rapid cumparatori.Toata aceasta munca dificila nu il deranjeaza pe Ninot Oclin. "Problema este securitatea" spune Oclin, explicand ca hotii ataca si chiar ii omoara pe fermieri pentru pastaile lor de vanilie. In consecinta, Ninot Oclin a decis sa angajeze alti trei oameni care impreuna cu el sa pazeasca in fiecare noapte plantatiile de vanilie timp de patru luni pana la recoltare. Din cauza increderii scazute in fortele de ordine sau in sistemul juridic, deseori multimea furioasa are ultimul cuvant atunci cand este prins un hot.Urmatoarea veriga in lantul de aprovizionare care incepe pe camp si se incheie in port este intermediarul care examineaza pastaile si negociaza pretul cu fermierii.Din cauza ca boabele de vanilie incep sa fermenteze repede, cultivatorii au o putere de negociere mica si deseori primesc un pret mai mic pentru pastaile lor decat intermediarul care le colecteaza si le vinde mai departe catre facilitatile de prelucrare."In ciuda cresterii preturilor, majoritatea fermierilor raman saraci pentru ca isi vand recoltele mediat" spune Dominique Rakotoson, un fermier care reprezinta aproximativ 100 de cultivatori din regiunea Sambava.Pentru un exportator cum este Michel Lomone, care detine un depozit in Antalaha, unde pastaile sunt prelucrate iar vanilia uscata este ambalata in cutii pentru a fi exportata spre companiile multinationale, principala ingrijorare este aceiasi ca si cea a micului fermier: furtul."Pastaile sunt mici astfel ca sunt usor de ascuns. Este la fel ca si cu diamantele in Africa de Sud" spune Michel Lomone, care sustine ca sute de kilograme de vanilie au fost furate din depozitul sau in ultimii ani. In consecinta, toti angajatii sai sunt perchezitionati cand pleaca de la locul de munca.