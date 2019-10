Cum foloseste Viktor Orban tezele revizioniste ale lui Horthy, in propaganda privind Transilvania si pericolul din 2020, la 100 de ani de la Trianon Interviu

Nu exista o continuitate directa intre Viktor Orban si Miklos Horthy, dar figura acestuia din urma este speculata si revalorizata la Budapesta, mai ales in contextul in care Ungaria se pregateste sa comemoreze 100 de ani de la Trianon, marea trauma nationala.Cum reuseste insa Viktor Orban sa intretina acest sentiment al victimizarii, cum il numeste Catherine Horel, istoric francez, autorul unei biografii complexe a lui Horthy, aparuta recent in limba romana, la Editura Humanitas?Pe de o parte, e vorba despre ideologia revizionismului si despre simbolurile pe care Orban le-a repus in joc. Pe de alta parte, e vorba si despre criza modelului clasic liberal, care se vede puternic in cazul tarilor din asa-numitul grup de la Visegrad, dar care nu a crutat nici Vestul Europei.Catherine Horel, propuneti o biografie, prima biografie, a liderului ungar Miklos Horthy, pe care istoria comuna il asaza in galeria liderilor fascisti ai secolului trecut - langa Hitler si Mussolini, asadar - cu tot ceea ce decurge de aici. As vrea sa incepem insa de la perspectiva prezentului. Mai este de actualitate figura lui Horthy? Pentru cine conteaza, astazi, Horthy?Figura sa este de actualitate, insa este instrumentalizata de cei care o folosesc si se adreseaza unei anumite parti a opiniei publice ungare care este receptiva la acest mesaj.Manipularea este foarte abila, deoarece nu vine direct de la Viktor Orban, care nu face declaratii explicite pe aceasta tema, nu pretinde ca este urmasul lui Horthy, dar care totusi insinueaza tema prin alte mijloace, cum ar fi exaltarea altor personalitati din perioada regimului lui Horthy, sau prin falsificarea unor momente istorice reinterpretandu-le in propriul sau interes.Exemplul cel mai frapant, de data recenta, este construirea la Budapesta a monumentului ce comemoreaza invazia germana din martie 1944, dar care este o falsificare totala a istoriei, si exista proteste permanente ale cetatenilor impotriva acestui monument, deoarece oamenii recunosc falsificarea si incearca sa o combata.Asa ...citeste mai departe despre " Cum foloseste Viktor Orban tezele revizioniste ale lui Horthy, in propaganda privind Transilvania si pericolul din 2020, la 100 de ani de la Trianon Interviu " pe Ziare.com