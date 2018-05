Cum justifica oficialii elvetieni primirea lui Dragnea, un condamnat pentru coruptie

Exista oameni politici locali care au protestat fata de invitarea presedintelui Camerei Deputatilor din Romania , din cauza ca acesta a fost condamnat definitiv de judecatori pentru frauda electorala. Iar presa din Tara Cantoanelor nu a ramas deloc indiferenta la eveniment.Intr-o interventie la televiziunea publica nationala SRF, Carlo Sommaruga, membru al Consiliului National Elvetian, reprezentand Partidul Socialist, a declarat ca politicianul roman "se foloseste de aceasta vizita pentru a-si imbunatati imaginea in propria tara", a declarat acesta, citat de SwissInfo.ch, agentie de presa din Elvetia."Ceea ce face Justitia din Romania tine de aceasta tara. Noi nu ne amestecam"De organizarea vizitei lui Liviu Dragnea la Berna s-a ocupat Claudio Fischer, ambasadorul Parlamentului Elvetian. Acesta este un functionar al institutiei care coordoneaza directia de Relatii Internationale. In apararea sa, Fischer a declarat ca vizita oficialului roman e importanta pentru ca "vrem sa avem discutii bilaterale pe probleme sensibile cum ar fi dreptul de munca al cetatenilor romani la noi in tara", scrie SwissInfo.ch.Ambasadorul Fischer a mai adaugat ca discutia e importanta si din perspectiva ca Romania va prelua anul viitor conducerea Consiliului Uniunii Europene: "este vorba despre functia detinuta si nu despre persoana Dragnea. Noi vrem sa discutam cateva probleme cu reprezentantii Romaniei. Ceea ce face Justitia din Romania tine de aceasta tara. Noi nu ne amestecam", a declarat ambasadorul Fischer, criticat de mai multi membri ai parlamentului elvetian pentru organizarea acestei intalniri.Neutralitatea elvetiana, justificarea oficiala"Nu este prima vizita controversata a unui politician in Elvetia. In luna februarie a fost primit cu bratele deschise Viaceslav Volodin, presedintele Dumei de Stat din Rusia , in ciuda faptului ca acesta avea interdictie de a calatori in spatiul Uniunii Europene", scrie SwissInfo.ch.Explicatia a fost atunci ca pentru Elvetia e important sa se "pastreze canalele diplomatice deschise in ciuda disputelor dintre state", se precizeaza in articolul publicat de sursa citata.Liviu Dragnea si-a programat vizita oficiala in Elvetia exact in ziua in care judecatorii urmau sa dea sentinta in dosarul angajarilor ilegale in care liderul PSD a fost acuzat de abuz in serviciu. Completul de judecata a amanat decizia pentru ...citeste mai departe despre " Cum justifica oficialii elvetieni primirea lui Dragnea, un condamnat pentru coruptie " pe Ziare.com