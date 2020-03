Dronele au aparut prima oara in capitala Madrid, scrie Business Insider. Prin intermediul lor, Politia le-a cerut si oamenilor aflati pe strazi si in alte locuri publice sa mearga acasa.Spania a declarat inca din weekend stare de urgenta si a cerut cetatenilor sa ramana in interior cat de mult posibil si sa evite deplasarile care nu sunt necesare.Mai multe filmari cu operatiunea cu dronele au fost publicate in mediul online si se poate observa cum acestea "supravegheaza" strazile pustii.Dispozitivele sunt controlate de ofiteri de politie care transmit avertismente prin difuzoare.Police in Spain have been using drones to check the streets for anyone ignoring Spanish orders to stay home during the coronavirus outbreakOn Saturday, the country's 47 million citizens were ordered to stay indoors except for necessary tripshttps://t.co/Yqcy5K9OLC pic.twitter.com/jmLlQfQYXc- BBC News (World) (@BBCWorld) March 15, 2020In Spania, numarul cazurilor de infectare cu coronavirus se apropie rapid de 10.000, iar cel al deceselor a ajuns la 342.Citeste cele mai noi informatii despre coronavirusUrmareste LIVE cele mai noi informatii despre criza provocata de coronavirus in Romania si in lumeA.D. ...citeste mai departe despre " Cum lupta Spania cu drone impotriva pandemiei de coronavirus (Video) " pe Ziare.com