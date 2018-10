Purtatorul de cuvant de la Kremlin, Dimitri Peskov, a transmis ca nu exista planuri pentru o restructurare a Ministerului Apararii sau a altor institutii nationale, transmite Reuters.De asemenea, Peskov a mentionat ca prezentarea in mass-media a acestui eveniment consta in informatii nespecificate si nu ofera suficiente detalii concrete.Reprezentantii statelor membre NATO s-au reunit joi pentru a discuta despre riscurile cibernetice si au cerut Rusiei sa inceteze comportamentul "lipsit de ratiune", atacurile cibernetice si tentativele de subminare a ordinii internationale. Rusia trebuie sa inceteze acest comportament lipsit de ratiune, care include utilizarea fortei impotriva vecinilor, tentativele de interferente in procesele elctorale si campaniile ample pentru dezinformare", a subliniat Stoltenberg, citat de site-ul agentiei Associated Press.Premierul Marii Britanii, Theresa May, si omologul olandez, Mark Rutte, au emis un comunicat comun prin care condamna o serie de atacuri cibernetice atribuite Serviciului rus de informatii militare (GRU)."Vom apara institutiile internationale de cei care vor sa le atace", au transmis cei doi lideri. Acuzatiile acestora sunt sustinute si de catre Canada si Statele Unite.Citeste mai multe despre acest subiect:NATO someaza Rusia sa inceteze atacurile cibernetice. UE acuza un act agresiv. Moscova acuza "mania spionajului"4 spioni rusi au fost expulzati din Olanda dupa un atac cibernetic asupra organizatiei care investiga otravirea lui SkripalLetonia acuza Rusia de atacuri cibernetice de amploare realizate prin serviciul de spionaj GRUSpioni rusi arestati in Olanda: Vizau un laborator care ancheteaza otravirea lui Skripal ...citeste mai departe despre " Cum raspunde Kremlinul acuzatiilor privind atacurile cibernetice globale " pe Ziare.com