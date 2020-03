Cum se descurca Elvetia cu pandemia? Exista acolo un lant de incredere, care poate inspira si Romania

"Sunt zeci de ferme pe o raza de 10km de locuinta noastra de la care ne putem aproviziona zilnic, de la unele chiar pana la ora 21:00, cu lapte, oua, paine, legume, fructe, vin, miere, carne etc.In afara de calitatea si gustul deosebite, de apropierea de natura, de reamintirea ca aceastea toata sunt produse sau cultivate de cineva si nu doar apar in supermarket din neant, altceva este frapant. Si anume ca toate aceste produse sunt alese, cantarite si achitate doar de catre cumparator, fara prezenta vanzatorului", povesteste pentru Ziare.com un roman stabilit in Elvetia, care ne-a trimis si imaginile prezentate in articol."Cu alte cuvinte, dupa ce iti calculezi cat ai de plata, pui banii in cutiuta de metal, pui produsele in sacosa si pleci. Multi se intreaba 'cum de nu se fura?', 'cum de nu dispar si produsele si cutiuta?'Sigur ca unele ferme (cele mari) au camere de luat vederi si eventualele furturi ar fi raportate la politie. Dar fermele mici, nu au asa ceva si cu toate aceasta, marfa este achitata cu mare atentie", povesteste sursa noastra din Elvetia.Pe langa disciplina si corectitudinea pentru care sunt renumiti elvetienii, aici mai intervine si simtul practic al comunitatii, ai carei membri au invatat sa lucreze impreuna, respectand niste reguli de bun-simt, pentru a beneficia cu totii."Daca fermierii sufera, daca au de pierdut din aceasta desfacere de produse, vom suferi si noi, beneficiarii roadelor muncii lor. Vom suferi daca ar angaja un vanzator (prin marirea preturilor), daca ar reduce progamul (prin limitarea timpului cand putem ajunge la ferme) sau daca ar decide sa inchida si sa vanda la supermarketuri.. Astfel ca noi, cumparatorii, facem eforturi sa ii protejam, sa le aratam ca suntem de incredere si uneori chiar rotunjim sumele in plus", ar fi o explicatie plauzibila."Iata cum in timp a fost creat un lant de incredere, sistem ce in astfel de vremuri de criza se dovedeste atat de util si din punct de vedere al prevenirii infectiilor de la om la om. E o lectie pe care am incredere ca am putea-o aplica si in Romania ", incheie corespondentul nostru in Elvetia. ...citeste mai departe despre " Cum se descurca Elvetia cu pandemia? Exista acolo un lant de incredere, care poate inspira si Romania " pe Ziare.com