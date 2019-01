Cum se pregateste Uniunea Europeana pentru un Brexit fara acord

Comisia Europeana, care printre altele preseaza statele membre sa adopte propriile masuri la nivel national, a publicat 88 de note sectoriale in vederea pregatirii UE pentru un scenariu de Brexit fara acord, comenteaza joi AFP.Executivul comunitar a prezentat la 19 decembrie aceste masuri care vizeaza evitarea haosului pe 29 martie 2019 daca pana atunci nu este finalizat niciun acord privind o retragere ordonata a Regatului Unit din UE.Masurile respective se refera la drepturile cetatenilor, cu o abordare "generoasa" cu conditia reciprocitatii, si la sectoarele cele mai expuse: pietele financiare, traficul aerian, vamile si piata emisiilor de CO2.Executivul UE a anuntat dupa votul de marti seara din Parlamentul britanic ca va trimite o echipa in capitalele 'Celor 27' pentru a-si coordona activitatea cu cele ale statelor membre."Nimic nu este lasat la voia intamplarii", a dat asigurari un purtator de cuvant al Comisiei Europene.Cea mai expusa este Republica Irlanda , ce are o frontiera terestra comuna cu Regatul Unit. Dublinul a anuntat suplimentarea personalului vamal si sanitar cu 1.000 de angajati, masura considerata necesara in cazul retragerii Regatului Unit din UE, cu sau fara un acord.In bugetul sau pentru 2019, Irlanda a alocat 1,5 miliarde euro pentru amortizarea oricarei 'unde de soc' legate de divortul dintre britanici si UE. In plus, in luna martie ar urma sa fie adoptata de Parlamentul irlandez o lege pentru a contracara consecintele unui Brexit fara acord.Aeroporturile si porturile sunt vizate de masuri speciale. Portul din Dublin a fost dotat cu locuri speciale pentru inspectii si au fost suplimentate parcarile pentru camioane, iar personalul administrativ a fost suplimentat cu 144 de angajati. Franta a declansat joi planul sau referitor la un Brexit fara acord, plan pregatit din aprilie 2018, care include un set de masuri legislative si juridice. Este vorba in special de reglementarea statutului celor aproximativ 200.000 de britanici care traiesc in Franta, care vor avea la dispozitie 12 luni pentru a-si clarifica situatia, "cu ...citeste mai departe despre " Cum se pregateste Uniunea Europeana pentru un Brexit fara acord " pe Ziare.com