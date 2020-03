Cum se traieste pandemia de coronavirus intr-unul dintre cele mai scumpe orase din lume

De aceasta data, oamenii nu mai sunt invitati pentru a se ruga in vreo moschee, ci sa se roage de acasa, remarca jurnalistii de la The Telegraph.Viata a luat o turnura noua si intr-unul dintre cele mai scumpe orase din lume, astfel ca oamenii au fost nevoiti sa isi schimbe obiceiurile.Citeste si: Cum se traieste pandemia de coronavirus in cea mai fericita tara din lumeGuvernul din Emiratele Arabe Unite a interzis adunarile mari pentru a incetini raspandirea virusului. In Emirate s-au inregistrat pana la aceasta ora 198 de cazuri de coronavirus, dar autoritatile spera ca situatia sa nu escaladeze.Din acest motiv, toate scolile au fost inchise si multi oameni lucreaza de acasa. De asemenea, cinematografele, salile de sport, spa-urile, barurile si cluburile au fost si ele inchise.Locuitorii din Dubai au acceptat insa cu greu distantarea sociala, motiv pentru care plajele erau pline saptamana trecuta. La fel, multi oameni obisnuiau sa iasa la alergat. Acest lucru s-a schimbat insa de duminica, zi in care s-au impus noi restrictii. Iar un expat a fost arestat deja pentru ca a incalcat regulile.Putinii turisti ramasi in Dubai asteapta cu ingrijorare sa plece, nestiind cu adevarat ce vor gasi in tarile din care provin.In orice caz, in perioada urmatoare Dubaiul nu va mai vedea prea curand turisti. Asta deoarece toate tarile din Golf au interzis intrarea turistilor straini. In schimb, strainii care au vize pentru a lucra la Expo 2020, programata in luna octombrie, pot intra in continuare in Dubai.Efectele coronavirusului se vor simti insa si din punct de vedere economic, tinand cont ca Dubaiul este un hub global care conecteaza continentele, dar si o importanta atractie turistica.Dar toate gandurile se duc acum spre stoparea raspandirii coronavirusului. Provocarea este ridicata, in conditiile in care Dubaiul se remarca prin multitudinea de nationalitati a locuitorilor sai.Oamenii din Dubai si-au facut provizii pentru ce urmeaza, dar magazinele sunt in continuare aprovizionate si nu sunt probleme. De asemenea, faimosul Dubai Mall este in continuare deschis, desi si-a micsorat programul. Ce-i drept, numarul oamenilor care viziteaza mall-ul a scazut considerabil.In ce priveste consumul, reprezentantul unei case de bijuterii de lux a afirmat ca, desi magazine ...citeste mai departe despre " Cum se traieste pandemia de coronavirus intr-unul dintre cele mai scumpe orase din lume " pe Ziare.com