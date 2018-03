Cum si de ce apar abia acum dosare si angajamente din perioada comunista. Cazul psihanalistului Julia Kristeva, figura emblematica a disidentei bulgare la Paris

Este cazul recent al celebrei psihanaliste bulgare Julia Kristeva, exilata la Paris de la sfarsitul anilor 1960, al carei angajament cu Securitatea de la Sofia a fost publicat de presa franceza, fara a fi identificate, insa, si note informative. Un caz care aminteste de deconspirarea scriitorului ceh Milan Kundera, exilat si el in vremea comunismului, si tot la Paris.In cazul Julie Kristeva se pune aceeasi intrebare: "De ce acum, la aproape trei decenii dupa caderea comunismului?". Si cate astfel de angajamente mai stau in sertare?Julia Kristeva, emigrata in Franta din 1966 si decorata de presedintele Francois Hollande in 2015, cu Legiunea de Onoare, face zilele acestea obiectul unei masive deconspirari, care arata ca ar fi fost agent al Politiei politice bulgare.Kristeva, acum in varsta de 76 de ani, a scris mai mult de 30 de carti si a lucrat alaturi de intelectuali de elita ai Frantei, ca Jacques Derrida, Jacques Lacan, Claude Levi-Strauss si Roland Barthes. A activat in grupul Tel Quel, foarte influent in Franta, si nu numai, in anii 1960-1970.Despre Julia Kristeva s-a facut chiar un film, cu un titlu premonitoriu, astazi: "Cui ii este frica de Julia Kristeva?".Comisia bulgara care identifica persoanele care au lucrat pentru serviciile secrete sustine ca Kristeva, sub numele de cod Sabina, a fost colaborator al primului departament al Comitetului pentru Securitatea Statului. Acest departament supraveghea zona de arte si mass-media.L'Observatoire arata ca acest angajament a iesit la iveala dupa ce Julia Kristeva a vrut sa lucreze pentru o revista bulgara, Literaturen Vestnik, care a cerut verificarea acesteia, asa cum se procedeaza in cazul tuturor "jurnalistilor nascuti inainte de 1976".Asa a iesit la iveala ca Julia Kristava ar fi lucrat pentru securitatea de stat din 1971, desi se mutase la Paris din 1965, beneficiind de o bursa scolara.Documentul nu spune insa cata vreme a lucrat pentru securitatea de stat si nici daca a fost remunerata.Kristeva, care inca locuieste la Paris, a negat intr-o declaratie scurta, pentru Nouvel Observatoire: "este grotesc si fals", "constituie un atac la adresa onoarei", a spus aceasta.Cotidianul francez publica insa fisa de recrutare, da ...citeste mai departe despre " Cum si de ce apar abia acum dosare si angajamente din perioada comunista. Cazul psihanalistului Julia Kristeva, figura emblematica a disidentei bulgare la Paris " pe Ziare.com