Cum va arata noul Parlament European, dupa alegerile din mai

29 martie este ziua in care Marea Britanie va parasi Uniunea, fara un acord negociat, dupa ce Guvernul de la Londra a testat rabdarea UE . Dar cum premierul Theresa May inca joaca aceasta carte a negocierilor, pe masa Parlamentului European, pentru care urmeaza alegeri la finalul lunii mai, stau cateva ipoteze."Data la care noua legislatura isi incepe activitatea este 2 iulie. Exista aceasta interpretare care spune ca, daca la 2 iulie, Marea Britanie este inca membru al UE, atunci trebuie sa organizeze alegeri. Tratatul da tuturor cetatenilor Uniunii dreptul de a vota", a explicat Jaume Duch Guillot, purtator de cuvant si director general de comunicare al PE, intr-un briefing de presa la Strasbourg."Insist: toate acestea sunt ipoteze, iar noi lucram cu singurul lucru stabilit, din punct de vedere juridic si politic: Marea Britanie paraseste UE la 29 martie si tot atunci parasesc Parlamentul European toti deputatii britanici", a adaugat acesta."Noi lucram cu chestiunile clare. Pe 29 martie, toti europarlamentarii britanici vor parasi Parlamentul. Este o decizie a Consiliului European. La data la care britanicii parasesc UE, PE va fi redus la 705 membri. Daca asta se intampla pe 29 martie, va fi aplicata din prima zi a legislaturii. Daca se va intampla dupa, va fi aplicata in timpul legislaturii. Nu vom mai astepta alti cinci ani. Este stabilit", a mai spus el.Precizarile sunt facute la doar o zi dupa ce premierul Theresa May a anuntat ca vrea de la Camera Comunelor o amanare de doua saptamani, pentru a incerca sa obtina modificari privind solutia de rezerva din acordul Brexit-ului, in ciuda faptului ca negociatorul-sef al Uniunii Europene, Michel Barnier, a declarat ca Marea Britanie este cea care trebuie sa faca un compromis.Acordul pe care Theresa May l-a negociat mai multe luni cu oficialii europeni acopera termenii in care se va produce iesirea Marii Britanii din UE si ai relatiilor viitoare. El a fost respins de Parlamentul britanic si, daca nu este aprobat pana pe 29 martie, UK va parasi Uniunea fara o intelegere.