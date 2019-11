Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), care inregistreaza activitatea seismica din intreaga lume, a localizat epicentrul cutremurului la o adancime de 45 de kilometri, in largul Insulelor Moluce.Cutremurul s-a produs la ora 16:17 GMT.Localitatea cea mai apropiata de seism este Ternate, situata la 140 de kilometri nor-vest de epicentru.Indonezia este afectata frecvent de cutremure, fiind situata in asa-numitul Inel de Foc al Pacificului, o zona cu o ampla activitate seismica si vulcanica in care se inregistreaza anual circa 7.000 de cutremure, majoritatea moderate. ...citeste mai departe despre " Cutremur de 7,1 grade in nordul Indoneziei. A fost activata alerta de tsunami " pe Ziare.com