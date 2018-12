Seismul s-a produs miercuri la ora locala 03:19 (04:19) . Presa italiana a relatat ca s-a resimtit si in orasul Catania, informeaza Reuters.Centrul Seismologic European Mediteranean (ESMC) a revizuit in crestere magnitudinea sesismului, de la 4,8 grade la 5,1 grade, iar potrivit noilor date, epicentrul a fost la o adancime de aproximativ un kilometru.Seismul a avut loc in largul Siciliei, la aproximativ 10 kilometri sud-est de localitatea Acitrezza, la 15 kilometri est de Catania, si la 180 de kilometri est de Palermo.Institutul american de geofizica (USGS) a indicat ca seismul a avut o magnitudine de 5,1 grade.Aproximativ 30 de persoane au fost ranite usor, cele mai multe din cauza caderii unor elemente de zidarie. Aproximativ zece raniti au fost transportati la spital cu ambulanta.Unele cladiri vechi din localitatile Santa Venerina si Zafferana Etnea au fost avariate, potrivit imaginilor difuzate de televiziunele italiene.In urma eruptiei de luni a Vulcanului Etna, in zona s-au inregistrat zeci de seisme, acesta fiind cel mai puternic.Vulcanul a erupt luni, generand o coloana de cenusa densa care a condus la inchiderea temporara a Aeroportului Fontanarossa din Catania. Activitatea aeroportului a fost reluata luni dupa-amiaza, dar traficul aerian este limitat. ...citeste mai departe despre " Cutremur in zona vulcanului Etna soldat cu zeci de victime " pe Ziare.com