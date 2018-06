The Sunday Times sustine ca oficialii guvernului de la Londra iau in considerare trei scenarii posibile pentru eventualitatea unui Brexit fara acord ("no deal") - bland, grav si un adevarat "Armageddon".Cea mai mare problema ar veni din partea portului Dover de la Canalul Manecii, responsabil pentru circa 17% din comertul UK.Astfel, daca Marea Britanie iese din UE fara un acord comercial, atunci acest port ar intra in colaps inca din prima zi, drept urmare populatia nu va mai avea acces la o mare cantitate de alimente, medicamente si combustibili. Iar acest lucru se estimeaza ca se va intampla in cadrul celui de-al doilea scenariu, deci situatia va fi mult mai critica daca "Armageddonul" se va implini."In cel de-al doilea scenariu - adica nu vorbim nici macar de cel mai grav - portul Dover va intra in colaps in prima zi. Supermarketurile din Cornwall si Scotia vor ramane fara mancare in aproximaiv doua zile, iar spitalele nu vor mai avea medicamentele necesare dupa numai doua saptamani. Drept urmare, vom fi nevoiti sa apelam la Royal Air Force, pentru a putea transporta cele necesare pe calea aerului pentru locuitorii aflati in partile mai izolate ale tarii. De asemenea, inainte de a se implini trei saptamani, vom ramane si fara combustibil", a explicat o sursa apropiata situatiei pentru ziarul citat.Un purtator de cuvant al grupului de lucru care se ocupa de Brexit a confirmat faptul ca se discuta mai multe scenarii, insa a exclus posibilitatea unui Armageddon.Remintim ca iesirea din Uniune va avea loc pe 29 martie 2019.Regatul si UE vor sa incheie un acord cu privire la Brexit pana in octombrie, astfel incat celelalte state membre sa aiba timp sa ratifice documentul inainte de Brexit.Citeste si: De teama Brexit, tot mai multi britanici se grabesc sa devina cetateni germaniT.B. ...citeste mai departe despre " Scenariu negru legat de Brexit: Britanicii ar putea ramane fara alimente intr-o singura zi, daca nu se incheie un acord in timp util " pe Ziare.com