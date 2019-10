Dan Dungaciu: Cand s-a aliat cu kurzii, America a pus o bomba, care ticaie, in interiorul NATO

Invitat de Ziare.com sa decripteze ofensiva Turciei in Siria, Dan Dungaciu, directorul Institutului de Stiinte Politice si Relatii Internationale "Ion I.C. Bratianu" al Academiei Romane (ISPRI), explica de ce a ales Donald Trump cauza turcilor, aliati strategici, in detrimentul cauzei kurzilor si prezinta provocarile cu care se confrunta acum Europa , dar si Rusia , aratand cine castiga si cine pierde in urma demersului agresiv al presedintelui turc Recep Erdogan in Siria."America lui Trump e o alta America""Confuzia din mass-media provine din faptul ca nu dorim sa intelegem ca ceea ce se intampla in timpul administratiei Trump este altceva decat s-a intamplat in timpul administratiei Obama sau s-ar fi putut intampla in timpul unei administratii Hillary Clinton", explica Dan Dungaciu, prezentand un tablou din care reiese ca Statele Unite au renuntat la "mesianismul" binecunoscut."Premisa de la care trebuie sa plecam este ca (vrem-nu vrem, ne place-nu ne place) Trump nu este Obama si nici vreun alt presedinte din cati au exista inainte in SUA. Pana in prezent, presedintii americani, unii explicit si altii implicit, au plecat de la ipoteza ca America are o misiune in lume, ca ea face lumea mai buna prin democratizare si prin transformarea lumii intr-o economie de piata unica, in care orice stat care devine economie liberala si o democratie devine un stat mai predictibil, mai pacifist si care va contribui la securitatea si securizarea lumii intregi, inclusiv a Americii.Mesianismul american, amestecat cu pragmatismul, dadea ecuatia doctrinei americane, indiferent cum se numea presedintele. Asa se gandea atunci. Pentru asta americanii s-au dus peste tot in lume sa rezolve si sa puna ordine: in Orientul Mijlociu, in Afganistanul care trebuia reparat si construit ca stat, asa s-a intamplat cu Irakul in 2003, asa s-a intamplat cu Primavara Araba.Ei bine, Donald Trump nu gandeste asa. El crede ca nu se pot schimba nici obiceiurile si nici modurile de viata ale celorlalti, ca nu merita sa faci asta, ca America nu are bani sa faca asta si, deci, el nu are de gand sa faca asa ceva. Pe cale de consecinta, America nu va intra intr-o confruntare mare cu Turcia pentru destinul kurzilor. Pentru ca in m ...citeste mai departe despre " Dan Dungaciu: Cand s-a aliat cu kurzii, America a pus o bomba, care ticaie, in interiorul NATO " pe Ziare.com