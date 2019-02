Data limita pentru Brexit se apropie cu pasi rapizi. May nu a obtinut mai nimic la Bruxelles

May a revenit la Bruxelles, miercuri, cu speranta afisata de a obtine "schimbari juridic constrangatoare" ale acordului divortului incheiat in noiembrie cu UE, dar respins dur de catre Parlamentul britanic in ianuarie, in contextul in care Brexit-ul este programat oficial la 29 martie."Am avut o reuniune constructiva cu presedintele Comisiei, Jean-Claude Juncker", a declarat premierul conservator, in urma unei intalniri - cu usile inchise - de aproximativ o ora, la sediul CE. "Am facut progrese", a dat ea asigurari.Agentia de rating Fitch Ratings a parut ca exercita presiuni asupra Londrei, avertizand ca intentioneaza sa scada ratingul soliditatii financiare a Regatului Unit, din cauza consecintelor negative asupra cresterii economice a tarii, in cazul unui divort fara acord.Acest anunt a provocat o depreciere a lirei sterline atat fata de euro, cat si fata de dolar. Deviza britanica a valorat 86,95 de penny un euro, fata de 86,86 inaintea anuntului.May si Juncker "au convenit ca discutiile au fost constructive si si-au indemnat echipele sa continue sa exploreze optiuni intr-un spirit pozitiv", se arata intr-un comunicat comun. Ei au anuntat ca "vor vorbi din nou inainte de sfarsitul lunii".May nu a obtinut, cu toate acestea, modificarea controversatei "plase de siguranta" ("backstop"), un dispozitiv menit sa evite reimpunerea unei frontiere fizice pe insula Irlanda , pe care o vrea pentru a obtine o unda verde din partea parlamentarilor britanici.O "capcana"Comunicatul comun, publicat miercuri, da asigurari ca cele doua parti vor cauta "ce garantii" ar putea fi oferite pentru a da asigurari ca "backstop"-ul va fi doar temporar si ca "alte aranjamente" l-ar putea inlocui in viitor.Este exclusa o redeschidere a acordului divortului pe care May l-a negociat cu Bruxelles-ul timp de peste un an si jumatate. Insa se pot "face modificari" "declaratiei politice" care-l va insoti.Aceasta declaratie traseaza liniile mari ale relatiei pe care vor sa o construiasca cele doua parti dupa divort si ar putea sa faca inutila o declansare a "backstop"-ului, in cazul in care se ajunge la un parteneriat comercial ambitios inainte de incheierea perioadei de tranzitie post-Brexit.Aceast ...citeste mai departe despre " Data limita pentru Brexit se apropie cu pasi rapizi. May nu a obtinut mai nimic la Bruxelles " pe Ziare.com