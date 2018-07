In prima saptamana din iulie, SUA si China, primele doua mari economii ale lumii, au introdus reciproc tarife vamale pentru importuri in valoare de 34 miliarde dolari, Beijingul acuzand Washingtonul ca a declansat cel mai mare razboi comercial din istorie.Potrivit datelor ajustate in functie de variatiile sezoniere, PIB-ul SUA a crescut in ritm anual cu 4,1% in trimestrul doi din 2018, fata de un avans de 2,2% in precedentele trei luni si in linie cu estimarile analistilor. Este cea mai solida performanta din trimestrul trei din 2014 si pana in prezent.In perioada aprilie-iunie 2018, cheltuielile de consum, care sunt responsabile pentru doua treimi din activitatea economica a SUA, au inregistrat un avans de 4%, fata de cresterea de 0,5% din primul trimestru.Majorarea livrarilor de boabe de soia si alte bunuri au stimulat exporturile in trimestrul doi din 2018, care au inregistrat cel mai rapid ritm de crestere din trimestrul patru din 2013. Comertul a contribuit cu 1,06 puncte procentuale la cresterea PIB-ului. In schimb, cheltuielile pentru echipamente au urcat cu 3,9% in perioada aprilie-iunie 2018, fata de un avans de 8,5% in primul trimestru al anului.In primul semestru din 2018, economia americana a crescut cu 3,1%, astfel incat obiectivul administratiei Trump de a inregistra un avans anual de 3% poate fi realizat. ...citeste mai departe despre " Datele oficiale arata ca economia SUA are cel mai rapid ritm de crestere din ultimii 4 ani. Pe ce s-a bazat cresterea PIB-ului " pe Ziare.com