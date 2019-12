De ce are Olanda atat de putini detinuti incat inchiriaza altor tari locuri in inchisori

Aici, multi dintre cei care comit astfel de acte de violenta nu sunt trimisi la inchisoare, ci sunt inscrisi in schimb intr-un program in care sunt tratate persoanele cu probleme psihice, aflam dintr-un reportaj The Guardian."Nu tratam doar persoane care sufera de depresie. Sunt oameni cu vulnerabilitate psihotica, cu autism, cu dificultati severe de invatare, de multe ori in combinatie cu tulburari grave de personalitate, dependente, probleme financiare si familiale, care sunt adeseori traumatizati. Nimeni nu ar incuviinta infractiunile sau actele de violenta comise, insa in spatele lor exista o lume trista. Daca vrei sa repari asta, vei avea nevoie de mult timp", spune Hommo Folkerts, psiholog criminalist si persoana de sprijin in cadrul programului.Ca urmare a reducerii drastice a numarului de pedepse cu inchisoarea, Olanda, care are o rata de incarcerare de 54,4 la 100.000 de locuitori, a treia in topul celor mai mici din Europa , se confrunta cu o situatie neobisnuita, scriu jurnalistii britanici: nu are suficienti prizonieri pentru a-si umple inchisorile, asta chiar si in conditiile in care le inchiriaza locuri Norvegiei si Belgiei.Din 2014, a desfiintat 23 de inchisori, care au fost transformate in aziluri, hoteluri si chiar locuinte. Numarul prizonierilor a scazut de la 42.000 in 2008 la 31.000 in 2018, in timp ce infractiunile inregistrate s-au redus cu 40% in perioada mentionata, la 785.000 anul trecut, evolutii pe care expertii le numesc "nemaivazute" in lumea occidentala.Acestia pun declinul pe seama unor factori precum aplicarea mai frecventa de amenzi ori medierea. Faptul ca tara inregistreaza un declin al numarului de barbati tineri si ca acestia stau tot mai mult pe internet sunt alte motive invocate.Exista totodata in Olanda un program de reabilitare special, cunoscut ca TBS."TBS este o institutie unica in lume. In multe tari exista posibilitatea de a alege: oamenii sunt considerati responsabili pentru faptele lor si sunt trimisi la inchisoare; sau nu sunt - si sunt internati intr-o institutie psihiatrica. Noi avem o institutie psihiatrica care este parte a sistemului de justitie penala pentru oameni care au lipsa de discernamant sau cu discernamant diminuat", explica Miranda Boone, profesor de criminalistica la Leiden Unive ...citeste mai departe despre " De ce are Olanda atat de putini detinuti incat inchiriaza altor tari locuri in inchisori " pe Ziare.com