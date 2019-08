Zona euro este dependenta intr-o mare masura de o economie germana puternica si, daca se afla in pragul recesiunii, toti ochii ar trebui sa se indrepte catre Germania, se arata intr-o analiza Capital Economics, citata de Business Insider.Economia Germaniei sufera de pe urma tensiunilor comerciale internationale, in conditiile in care tara este mult mai globalizata in comparatie cu restul lumii, arata economistii.Germania este dependenta in mare masura de exporturi, care ajung in special in tari din afara zonei euro, ca SUA si China.In consecinta, daca China isi devalorizeaza moneda nationala si produce mai putine bunuri, anticipand o scadere a cererii externe, vanzarile de produse germane industriale scad, fiind astfel afectat un sector esential al economiei Germaniei.Iar daca Germania se indreapta spre recesiune, restul Europei va avea aceeasi soarta, partial din cauza razboiului comercial.Economistii sunt rezervati cand vine vorba de o posibila redresare, probabilitatea introducerii unor stimulente fiscale de catre guvernul german fiind redusa, in conditiile in care acesta face eforturi pentru reducerea datoriei publice la 55% din PIB (de la 60%, cat era anul trecut).Prin urmare, aplicarea unor stimulente care sa incurajeze cererea ar putea cadea in sarcina Bancii Centrale Europene si a sefului sau Mario Draghi, care ar putea sa ramana in curand insa fara "munitie".Citeste si: "Furtuna perfecta" care loveste cea mai puternica economie a UE - Ce rol are razboiul comercial SUA-ChinaC.S. ...citeste mai departe despre " De ce conteaza asa mult 0,1% cand vine vorba de Germania " pe Ziare.com