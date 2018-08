De ce Donald Trump nu-l poate ajuta pe Vladimir Putin in cazul noilor sanctiuni impuse de SUA Rusiei?

De ce mai putin obisnuita? Pentru ca diplomatii prezenti la fata locului, jurnalistii si comentatorii au fost martorii incercarii liderului american de a valida atacul lui Vladimir Putin asupra sistemului democratic occidental.Donald Trump a contestat la conferinta de presa de dupa summit-ul de la Helsinki descoperirile comunitatii de informatii americane, care a strans date si dovezi despre implicarea Rusiei in alegerile din SUA."Dar simt ca amandoi am facut unele greseli (SUA si Rusia - n.red.) . Cred ca ancheta (ancheta lui Robert Mueller asupra implicarii Rusiei in alegerile din SUA - n.red.) este un dezastru pentru tara noastra. Cred ca ne-a tinut departe, ne-a tinut separati. Nu a existat nicio coliziune. Toata lumea stie asta. Pana in prezent, stiu ca nimic nu a fost legat de campanie (electorala - n.red.) . Si vor trebui sa se chinuie sa gaseasca pe cineva care a facut ceva gresit in campanie. A fost o campanie curata", a declarat Donald Trump.Departamentul de Stat acuza Rusia, in urma dovezilor prezentate de Marea BritanieIn data de 8 august, Departamentul de Stat, condus de Mike Pompeo, anunta ca SUA vor impune noi sanctiuni impotriva Rusiei, din cauza atacului cu substante chimice desfasurat pe teritoriul Marii Britanii, atunci cand agenti ai Kremlinului au incercat sa-l elimine pe Serghei Skripal, un fost spion rus care a trecut in serviciul MI6."In urma folosirii substantei Novichok in incercarea de asasinare a cetateanului britanic Serghei Skripal si a fiicei sale, Yulia Skripal, Statele Unite, in data de 6 august 2018 si in temeiul Legii privind eliminarea armelor chimice si biologice din 1991 (CBW Act), considera ca Guvernul Federatiei Ruse a folosit arme chimice sau biologice care incalca dreptul international si a folosit arme chimice sau biologice letale impotriva propriilor cetateni.Dupa o perioada de 15 zile de la notificarea Congresului, aceste sanctiuni vor intra in vigoare dupa publicarea unui anunt in Registrul federal, in jurul datei de 22 august 2018", anunta comunicatul oficial al Departamentului de Stat.In politica americana se manifesta o contradictie tot mai vizibila intre declaratiile si actiunile lui Donald Trump si cele ale Departamentului de Stat si Congresului in ce priveste pozitionarea fata de Vladimir ...citeste mai departe despre " De ce Donald Trump nu-l poate ajuta pe Vladimir Putin in cazul noilor sanctiuni impuse de SUA Rusiei? " pe Ziare.com