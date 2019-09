De ce merge premierul Olandei cu bicicleta la birou

Biroul prim-ministrului se afla in complexul de cladiri Binnenhof din centrul orasului Haga, care gazduieste si Parlamentul olandez, situat langa lacul Hofvijver. Dar peisajul cu farmec medieval de care se poate bucura nestingherit este doar unul dintre motivele pentru care alege sa pedaleze aproape in fiecare dimineata."Timp de zece ani nu am pedalat prea mult. Insa de doi ani detin din nou o bicicleta si, atunci cand vremea imi permite, merg cu ea la birou", a spus Rutte pentru World Economic Forum.Olandezii sunt cunoscuti in toata lumea pentru pasiunea lor pentru mersul pe bicicleta - si dati tot mai des ca exemplu pentru promovarea mijloacelor alternative de transport.In 2018, in Olanda , tara cu 17 milioane de locuitori, existau 23 de milioane de biciclete. Mai mult de un sfert din deplasari se fac aici pe bicicleta si multe dintre ele catre serviciu si inapoi acasa. Prim-ministrul tarii serveste, se vede, si drept prim exemplu de conduita.It's (provincial) election day in the Netherlands, and six million residents are expected to cast their ballots across the country.One of those people is Prime Minister Mark Rutte, who was captured cycling to his local polling station early this morning.(H/T @fietsprofessor) pic.twitter.com/Vz9vzdsA6s- Dutch Cycling Embassy (@Cycling_Embassy) 20 martie 2019"Suntem o tara mica. Trebuie sa ajungem din punctul A in punctul B. Putem lua, desigur, o masina, insa avem aglomeratia si impactul asupra mediului. Din timpuri vechi, de la sfarsitul secolului al XIX-lea aproape, ne-am obisnuit sa luam bicicleta", explica Rutte.Deplasarile pe doua roti sunt facilitate de relieful plat al tarii, insa autoritatile olandeze nu s-au culcat pe o ureche, ci au creat o infrastructura de transport care sa incurajeze si mai mult mersul pe bicicleta.Olanda are in prezent peste 35.000 de benzi pentru biciclete, iar in Utrecht a fost construita cea mai mare parcare subterana pentru biciclete.Insusi Rutte este impresionat de cat de eficient este sistemul."Am fost uimit sa vad cat de multe semafoare dedicate si cat de multe benzi pentru biciclete avem acum - mult mai multe decat in urma cu zece ani", a marturisit el.Ben ...citeste mai departe despre " De ce merge premierul Olandei cu bicicleta la birou " pe Ziare.com