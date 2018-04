De ce Ungaria seamana din ce in ce mai mult cu Rusia: Cum a evoluat Victor Orban de la criticul Rusiei la prietenul lui Putin

Este portretul pe care jurnalistii de la CNN i-l fac liderului de la Budapesta care, desi se confrunta cu nenumarate critici care ii reproseaza regimul autoritar si prietenia cu Vladimir Putin , se pregateste sa obtina, duminica, un nou mandat de prim-ministru.De curand, si liderul rus a primit o reconfirmare la urne, iar in Ungaria singura miza pare aceeasi ca in Rusia : prezenta la vot.Ungaria nu este inca o autocratie propriu-zisa, dar sistemul sau politic seamana din ce in ce mai mult cu cel rusesc, scrie CNN. Spatiul de manevra al societatii civile si al mass-media independente se diminueaza cu repeziciune.O lege din 2011 a redefinit harta electorala, iar partidele si mass-media de opozitie au criticat-o vehement ca deschizand calea fraudelor electorale.Orban, in varsta de 54 de ani, nu isi ascunde admiratia pentru sistemul politic rusesc. El si-a descris propria viziune asupra Ungaria ca "democratie iliberala", o fraza care aminteste de "democratia suverana" proclamata de Kremlin, si care nu s-a dovedit altceva decat un eufemism pentru un stil de guvernare autocratic.Orban a avut un prim mandat ca prim-ministru in perioada 1998-2002, dar abia in al doilea mandat, castigat in 2010, a inceput sa-l viziteze regulat pe Vladimir Putin.Asemenea lui Putin, Orban s-a inconjurat de un grup de afaceristi puternici. O analiza Reuters arata ca Orban este implicat in acordarea preferentiala de contracte pentru acest grup de oameni de afaceri, ca si pentru membri ai familiei sale. Purtatorul sau de cuvant, Zoltan Kovacs, a negat aceste acuzatii pentru CNN, spunand ca "doar o instanta poate decide" pentru fiecare caz in parte.In mod ironic, Orban si-a inceput cariera politica in 1989 cu un discurs virulent in care cerea ca armata sovietica sa paraseasca Ungaria dupa mai bine de 40 de ani de ocupatie."In primele doua decade de activitate, Orban a fost politicianul cel mai consecvent anti-rus din tot estul Europei", spune Andras Racz, expert pe spatiul rusesc si cercetator principal la Centrul de Studii Strategice si de Aparare din Budapesta.Dar totul s-a schimbat dupa revenirea sa la putere din 2010, imediat tonul sau referitor la Rusia capatand nuante pozitive.Un raport recent, ...citeste mai departe despre " De ce Ungaria seamana din ce in ce mai mult cu Rusia: Cum a evoluat Victor Orban de la criticul Rusiei la prietenul lui Putin " pe Ziare.com