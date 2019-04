De la Apple la Firea. S-au strans donatii record pentru Notre-Dame

Mai multi francezi detinatori ai unor averi impresionante au deschis imediat carnetul de cecuri: familia Pinault a promis 100 milioane de euro, urmata la cateva ore de grupul de lux LVMH si familia Arnault, detinatorii celei mai mari averi din Franta , care au anuntat o donatie de 200 milioane de euro, la fel ca si familia Bettencourt-Meyers si grupul L'Oreal, transmite AFP.Omul de afaceri Marc Ladreit de Lacharricre (Fimalac) si-a anuntat intentia de a contribui la lucrarile de restaurare cu suma de 10 milioane de euro. Familia Bouygues a promis o suma similara, iar familia Decaux a anuntat o donatie de 20 de milioane de euro, via JCDecaux Holding.Iar de la noi din tara s-a remarcat primarul Capitalei. Gabriela Firea a anuntat ca doneaza 10% din salariul pe 3 luni, adica vreo 600 de euro.Acest elan de solidaritate fara precedent "are legatura cu importanta absolut exceptionala a catedralei Notre-Dame", sustine Francois Debiesse, presedintele organizatiei filantropice Admical, care promite o mobilizare a companiilor similara cu solidaritatea manifestata cu prilejul marilor catastrofe umanitare.Inca de luni seara, presedintele Macron a confirmat ca va fi lansata o campanie de subscriptie nationala pentru lucrarile de reconstructie care se anunta lungi si dificile.In conditiile in care pompierii nu au plecat inca de la Notre-Dame, companiile si persoane anonime au inceput sa faca donatii, ceea ce a provocat unele dificultati tehnice paginii de Internet a Fundatiei patrimoniului.Pentru a face fata cererii a fost infiintat un alt site (rebatirnotredamedeparis.fr/) sub autoritatea Centrului pentru monumentele nationale.Elanul de solidaritate a depasit frontierele Frantei. Grupul informatic american Apple va contribui la eforturile de reconstructie a acestei catedrale care este un "simbol al sperantei", a anuntat directorul general Tim Cook intr-un mesaj publicat pe Twitter We are heartbroken for the French people and those around the world for whom Notre Dame is a symbol of hope. Relieved that everyone is safe. Apple will be donating to the rebuilding efforts to help restore Notre Dame's precious heritage for future generations.🇫🇷- Tim Cook (@tim_cook) April 16, 2019Miliardarul bra ...citeste mai departe despre " De la Apple la Firea. S-au strans donatii record pentru Notre-Dame " pe Ziare.com