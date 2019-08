Potrivit unui sondaj realizat de societatea financiara Premium Credit, o persoana din cinci a cheltuit in medie 380 de lire suplimentar (408 euro) pentru a-si face stocuri de produse de prima necesitate, releva luni cotidianul britanic The Guardian.Conform rezultatelor aceleiasi anchete, 800.000 de persoane au cheltuit chiar 1.000 de lire suplimentar (1.073 de euro), in contextul in care o iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana provoaca temeri in randul populatiei.Dintre persoanele care si-au facut stocuri de bunuri, 74% s-au aprovizionat cu produse alimentare, 50% cu medicamente si 46% cu bauturi.In cazul unei iesiri a Regatului Unit din UE fara acord, analistii prezic probleme de aprovizionare cu anumite bunuri.Premierul britanic Boris Johnson si-a anuntat anterior intentia de a retrage Marea Britanie din UE la 31 octombrie, cu sau fara un acord de iesire.Totodata, Johnson a cerut Bruxelles-ului sa renunte la unele elementele din acordul care a fost acceptat de predecesorul sau in functie, Theresa May.Citeste si:In caz de Brexit fara acord, lira sterlina va ajunge la cel mai mic nivel din ultimii 34 de aniBoris Johnson sustine ca Brexit-ul va face din UK cel mai minunat loc de pe Pamant: Fara plasa de siguranta si fara comisar europeanUn Brexit fara acord ar arunca Marea Britanie in recesiune - lira sterlina s-ar deprecia imediat cu 10% ...citeste mai departe despre " De teama unui Brexit dur, britanicii si-au facut provizii de aproape 4,2 miliarde de euro " pe Ziare.com