Decizie surpriza a lui Trump: E dispus sa depuna marturie sub juramant in ancheta privind ingerintele Rusiei in alegeri

"Sunt dispus sa o fac (...) Chiar as vrea sa fac asta", a declarat presedintele american in cursul unei discutii neasteptate cu jurnalistii la Casa Alba, cu cateva ore inainte de a pleca in Elvetia unde urmeaza sa participe la Forumul economic mondial de la Davos , scrie AFP."As face asta sub juramant, categoric", a adaugat el, subliniind inca o data ca, dupa parerea sa, nu a fost "nicio intelegere secreta".Serviciile americane de informatii au subliniat deja ingerinta Rusiei in alegeri - in special sub forma pirateriei cibernetice sau difuzarii de informatii false -, dar Robert Mueller ancheteaza asupra unei eventuale intelegeri secrete intre echipa de campanie a lui Donald Trump si Moscova.Procurorul special, care a fost directorul FBI intre 2001 si 2013, a pus recent sub acuzare mai multi colaboratori apropiati ai lui Donald Trump, printre care generalul Michael Flynn, fost consilier prezidential pe probleme de securitate nationala. Acesta din urma a pledat vinovat ca a mintit FBI si a acceptat sa coopereze cu justitia.Dincolo de intelegerea secreta cu Rusia , Robert Mueller incearca, de asemenea, sa stabileasca daca presedintele american se face vinovat de obstructionarea justitiei.Investigatiile se concentreaza mai ales asupra conditiilor in care l-a demis in mai pe directorul FBI James Comey. Potrivit acestuia din urma, care a fost audiat sub juramant in Senat, presedintele i-a cerut personal, cu prilejul unei discutii in Biroul Oval, sa inchida ancheta asupra lui Michael Flynn.La inceputul lunii ianuarie, Donald Trump a afirmat ca este "improbabil sa existe chiar si o discutie" cu procurorul special.Intrebat despre calendarul unei asemenea audieri, el a vorbit, in termeni vagi, despre o posibila scadenta "peste doua sau trei saptamani".Considera ca procurorul special va fi "corect" cu el?"Vom vedea (...) Sper", a adaugat presedintele, dupa care a insistat asupra faptului ca nu are nimic sa-si reproseze. "Nu a fost nici cea mai mica intelegere secreta. Nu a fost nici cea mai mica obstructionare", a adaugat el.Ministrul Justitiei al SUA, Jeff Sessions, a fost audiat saptamana trecuta timp de cateva ore de echipa procurorului special Robert Mueller.