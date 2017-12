Articolul de pe site-ul agentiei de stiri Palestine News Network face referire la anuntul presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, care a declarat ca Romania ar trebui sa ia in considerare aceasta mutare."Eu va spun care este punctul meu de vedere. Eu cred ca Romania ar trebui sa se gandeasca serios sa mute ambasada Romaniei din Israel in Ierusalim. Ar trebui sa ne gandim foarte serios.Sunt si chestiuni practice. Toate institutiile centrale ale Israelului sunt in Ierusalim si ambasadorii si personalul ambasadei fac naveta de la Tel Aviv la Ierusalim. Cred ca ar trebui sa ne gandim serios ca ambasada Romaniei in Israel sa fie mutata la Ierusalim", a declarat Liviu Dragnea in urma cu cateva zile.Potrivit ministrului adjunct de Externe al Israelului, Tzipi Hotovely, Israelul este "in contact cu cel putin 10 tari, unele din Europa " pentru a discuta mutarea ambasadelor in Ierusalim.Asistentul MAE pentru Afaceri Europene din Palestina, Amal Jado, si-a aratat furia dupa declaratia lui Liviu Dragnea, sustinand ca o mutare a ambasadei ar contraveni legislatiei internationale si rezolutiilor ONU , in special Rezolutiei 478 a Consiliului de Securitate, dar si pozitiei Uniunii Europene cu privire la statutul juridic al Ierusalimului.De asemenea, aceasta a condamnat faptul ca Romania s-a abtinut de la vot in cadrul Adunarii Generale a Natiunilor Unite, care saptamana trecuta a adoptat un proiect de rezolutie care condamna decizia lui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept Capitala Israelului.A.D. ...citeste mai departe despre " Declaratia lui Dragnea a infuriat Palestina. Reprezentantul Romaniei a fost convocat de autoritati " pe Ziare.com