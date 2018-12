Deficitul bugetar al Frantei va depasi plafonul de 3% al UE, in urma masurilor lui Macron

Macron a anuntat, luni, majorari de salarii pentru angajatii saraci si scutirea de impozite a majoritatii pensionarilor, pentru a detensiona protestele de strada, dar Guvernul trebuie sa faca acum economii, in caz contrar riscand ca deficitul bugetar sa depaseasca limita de 3% prevazuta de legislatia europeana, transmite Reuters.Citeste si: Macron s-a adresat natiunii: I-a convins pe protestatari sa renunte? Ce invatam din lectia oferita Frantei de "vestele galbene"Ce a obtinut Macron cu o mea culpa inregistrata. Nici presa, nici Opozitia, nici Franta celor uitati nu se lasa convinsePremierul Edouard Philippe s-a adresat marti Parlamentului, explicand cum vor fi finantate masurile intr-un proiect de buget revizuit cu cateva saptamani inainte de intrarea in vigoare."Dupa toate probabilitatile, deficitul bugetar din 2019 va depasi pragul de 3%", a afirmat un economist al Societe Generale , Michel Martinez, intr-o nota adresata clientilor.Cu toate acestea, este improbabil ca deficitul sa atinga 3,5%, asa cum a sugerat o parte a presei franceze, intrucat Guvernul va compensa presiunile asupra bugetului.Incapacitatea de a respecta plafonul UE referitor la deficitul bugetar ar afecta credibilitatea politicii bugetare a Frantei in fata partenerilor europeni, dupa ce pragul de 3% nu a fost respectat timp de un deceniu inainte ca Macron sa devina presedinte.In plus, orice semn de relaxare a politicii fiscale ar complica discutiile deja tensionate ale Comisiei Europene cu Guvernul de la Roma, despre mentinerea deficitului bugetar la un nivel scazut."Exista un mare interes ca Italia si Franta sa fie puse in aceeasi categorie", a spus un oficial european."In Italia planuiesc sa depaseasca pragul deficitului. Situatia din Franta le serveste acest scop, vor spune ca vor sa previna tulburarile sociale, ca in Franta, si vor spune: cum ramane cu tratamentul egal?", a explict oficialul.Concesiile facute de Macron protestatarilor au pus presiune pe randamentele obligatiunilor franceze, spread-ul fata de randamentele germane avansand la cel mai ridicat nivel de dupa luna mai 2017.Masurile anuntate luni de Macron vor crea un gol de 8-10 miliarde de euro in buget, potrivit ministrilor, pe langa alte 4 miliarde de euro pierdute in urma ...citeste mai departe despre " Deficitul bugetar al Frantei va depasi plafonul de 3% al UE, in urma masurilor lui Macron " pe Ziare.com