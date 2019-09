Degringolada romaneasca la Bruxelles. Cum si-a riscat Romania credibilitatea pe plan extern si cine raspunde

Intregul "dosar" Kovesi a fost, de la un capat la celalalt, o compromitere a felului in care Romania vrea sa arate in ochii partenerilor externi si ai institutiilor europene.Guvernul roman a instrumentat - atat la vedere, cat si subteran - o campanie de denigrare, diabolizare si intimidare contra unui cetatean roman care, pe cont propriu, s-a inscris intr-o competitie pentru o functie europeana.Inversunarea si tehnicile staliniste cu care o institutie oficiala a statului a pus in functiune un aparat imens, in care a implicat alte institutii ale statului si europarlamentari romani, au creat rumori in birourile institutiilor europene.A fost o campanie construita pe schemele cazurilor de infierare sovietica, cu furie si resentimentul de a o vedea pe fosta sefa a DNA, de care Guvernul abia scapase, prin instrumentul sau "tehnocrat", ministrul Tudorel Toader, selectata de comisiile Parlamentului European pentru a conduce viitorul Parchet European.Sigur, toata lumea de la Bruxelles a inteles la un moment dat ca e vorba despre un Guvern-marioneta, controlat de un lider politic balcanic cu ambitii iliberale si mai cu seama cu o frica enorma de inchisoarea in care a si ajuns, pana la urma.Dar a fost mai greu de inteles cum de statul roman, prin celelalte institutii ale lui, a permis ca lucrurile sa degenereze si ambasadorul roman la UE sa voteze expres contra unui cetatean roman, blocand-o astfel nu doar pe Kovesi, ci si procedura de desemnare a unui procuror-sef european.Si mai greu de inteles a fost insa tehnica eschivarii pe care au practicat-o capii politicii externe de la Bucuresti: presedintele Klaus Iohannis si ministrul de Externe, la acea vreme Teodor Melescanu Cine i-a dat mandat ambasadorului Luminita Odobescu sa voteze antiKovesi, la primul vot din COREPER, si sa aleaga sa il sustina pe candidatul francez?Procedural, mandatul trebuie sa vina din centrala, adica de la MAE, institutie in fata careia raspund ambasadorii. Ziare.com a trimis atunci mai multe solicitari de informatii - MAE s-a eschivat de la raspuns, iar ambasadorul roman la UE ne-a indru ...citeste mai departe despre " Degringolada romaneasca la Bruxelles. Cum si-a riscat Romania credibilitatea pe plan extern si cine raspunde " pe Ziare.com