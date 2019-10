"Casa Alba a refuzat sa colaboreze, sau chiar sa raspunda, la multiple solicitari din partea comisiilor noastre de a preda de bunavoie documente. Dupa aproape o luna de obstructionare, pare evident ca presedintele a ales calea sfidarii, a obstructionarii si a disimularii", au scris sefii democrati intr-un comunicat.Vineri, democratii i-au cerut si vcepresedintelui Mike Pence documente care sa-i ajute sa inteleaga mai bine conditiile in care Trump a incercat sa faca presiuni asupra omologului sau ucrainean pentru a deschide o ancheta impotriva lui Joe Biden si a fiului acestuia.Democratii americani au lansat in urma cu opt zile o ancheta in vederea destiturii celui de-al 45-lea presedinte al Statelor Unite.Ei il acuza ca i-a cerut omologului sau ucrainean, intr-o convorbire la telefon, la 25 iulie, sa ancheteze cu privire la fostul vicepresedinte democrat Joe Biden, bine plasat sa-l infrunte in alegerile prezidentiale din 2020.Citeste si:Scandalul Trump-Ucraina: Procurorii de la Kiev redeschid toate dosarele care-l vizeaza pe fiul lui BidenTrump nu se lasa intimidat de democrati: Recomanda Ucrainei si Chinei sa investigheze familia BidenCe contacte are Trump in Ucraina ...citeste mai departe despre " Democratii cer oficial Casei Albe documente legate de convorbirea lui Trump cu Zelenski " pe Ziare.com