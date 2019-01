Democratii nu-i vor permite lui Trump sa-si sustina discursul despre "Starea natiunii". Reactia presedintelui

Presedintele Camerei Reprezentantilor a facut acest anunt in contextul in care Guvernul Statelor Unite a intrat oficial in blocaj partial pe 21 decembrie 2018, dupa esecul tentativelor de compromis intre Congres si Casa Alba cu privire la buget si la finantarea construirii unui zid la frontiera cu Mexicul."Repet, astept cu nerabdare sa va primesc in Camera Reprezentantilor la o data convenita de ambele parti pentru acest discurs, in momentul in care Guvernul va fi redeschis", a declarat Pelosi intr-o scrisoare adresata lui Donald Trump.Pelosi a mai informat ca majoritatea democrata din Camera Reprezentantilor nu va trece o rezolutie necesara pentru aprobarea unei sesiuni comune in Congres, unde ar trebui sustinut discursul anual al presedintelui. Aceasta a declarat ca democratii "nu vor lua in considerare o rezolutie care ii permite presedintelui sa sustina discursul despre Starea Natiunii in Camera Reprezentantilor".Reactia lui TrumpIn urma anuntului facut de Pelosi, liderul de la Casa Alba a admis ca va trebui sa-si amane discursul despre "Starea natiunii" pana dupa incetarea blocajul bugetar care afecteaza agentiile federale.Trump a criticat-o pe Nancy Pelosi."Este prerogativa ei - Voi sustine discursul dupa ce blocajul se va incheia. Nu caut un loc alternativ pentru discursul despre Starea Natiunii pentru ca nu exista o alternativa care sa poate concura cu istoria, traditia si importanta Camerei Reprezentantilor", afirma Trump intr-un mesaj pe Twitter Amintim ca Donald Trump, a anuntat, saptamana trecuta, ca i-a anulat un turneu in strainatate presedintelui Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, in contextul in care aceasta i-a cerut anterior sa reprogrameze discursul.Activitatile a numeroase agentii guvernamentale federale din Statele Unite sunt blocate de aproape patru saptamani din ratiuni bugetare, din cauza faptului ca Donald Trump si liderii Congresului nu au ajuns la un acord prin care sa fie finantata construirea unui zid la frontiera dintre Statele Unite si Mexic Donald Trump cere 5,7 miliarde de dolari pentru acest proiect controversat, promis in campania electorala din 2016. Aproximativ 800.000 de angajati ai agentiilor guvernamentale federale din Statele Unite sunt afectati direct de blocajul bugetar, neprimindu-si ...citeste mai departe despre " Democratii nu-i vor permite lui Trump sa-si sustina discursul despre "Starea natiunii". Reactia presedintelui " pe Ziare.com