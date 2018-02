Demonstratia americana de forta din Marea Neagra este o replica la miscarile Rusiei

Sambata, distrugatorul USS Carney a ajuns in Marea Neagra si s-a alaturat navei USS Ross pentru a "desfasura operatiuni de securitate maritima", informeaza CNN."Decizia noastra de a avea doua nave care opereaza simultan in Marea Neagra este proactiva, nu reactiva. Prezenta continua a Marinei SUA in Marea Neagra demonstreaza angajamentul nostru permanent pentru stabilitatea regionala si securitatea maritima a partenerilor nostri din Marea Neagra si apararea colectiva a aliatilor nostri din NATO ", a declarat viceamiralul Christopher Grady, comandantul Flotei a VI-a.Doi oficiali americani din domeniul apararii au declarat pentru CNN ca Rusia este foarte atenta la operatiunile militare americane din Marea Neagra, dupa ce in ultimii ani Federatia Rusa a adus in Crimeea un numar extrem de mare de trupe si de echipamente militare, inclusiv submarine. "Rusia nu este deosebit de transparenta in ceea ce face. Evident, asta ne obliga sa ii monitorizam prin alte mijloace", sustine un oficial militar american.In urma cu doua zile, Ministerul rus al Apararii a anuntat ca fregata "Amiralul Essen" si doua nave de patrulare au intrat in Marea Neagra pentru o serie de exercitii militare.Eugene Rumer, directorul programului pentru Rusia si Eurasia din cadrul Institutului Carnegie pentru Pace Internationala, sustine intr-un interviu pentru Bloomberg ca Vladimir Putin se va folosi de victoria declarata din Siria pentru a transmite NATO ca Rusia nu poate fi ignorata."Putin a vrut sa demonstreze ca a obtinut rezultate semnificative si ca a bifat o victorie in Siria. (...) A reusit sa schimbe cursul razboiului civil. A salvat regimul clientelar si a reusit sa faca din Rusia o prezenta majora in aceasta parte a lumii, cum nu s-a mai intamplat de ani de zile"."Capacitatea Rusiei de a lansa actiuni in scopul destabilizarii trebuie sa fie in mintea liderilor din tarile baltice in permanenta", spune Rumer, in contextul unei analize asupra situatiei din Ucraina. Acesta avertizeaza "ca experienta ucraineana a sensibilizat aceste tari si, in general, Alianta Nord-Atlantica in legatura cu amenintarile, demonstrate prin armamentul rus, astfel ca sunt necesare vigilenta si masuri de aparare", a mai precizat Rumer, care a fost responsabil de Rusia in cadr ...citeste mai departe despre " Demonstratia americana de forta din Marea Neagra este o replica la miscarile Rusiei " pe Ziare.com