Demonstratia de putere dintre Rusia si SUA in Venezuela a intrat intr-o faza periculoasa. Ce va face NATO?

Frederick Kempe - autor, jurnalist, presedinte si CEO al think tank-ului Atlantic Council - face o analiza a situatiei pentru CNBC.SUA au transmis ca Rusia trebuie sa plece din aceasta tara, iar vicepresedintele american Mike Pompeo a plusat, vineri, cand a anuntat impunerea unor noi sanctiuni pentru producatorul de petrol PDVSA detinut de statul venezuelean, precum si pentru doua companii care transporta titiei in Cuba.La randul sau, Rusia a alimentat tensiunile dupa ce, pe 23 martie, a trimis doua avioane cu aproximativ 100 de soldati la Caracas. Desi declaratia oficiala este ca acestea au rolul de a suplini niste aeronave afectate de penele de curent, unele surse arata ca militarii rusi ar fi fost trimisi acolo pentru a-l apara pe Nicolas Maduro si pe oamenii sai.Toate acestea au loc in conditiile in care Adunarea Constituanta i-a ridicat imunitatea presedintelui Parlamentului, liderul Opozitiei Juan Guaido, recunoscut ca presedinte interimar al Venezuelei de peste 50 de tari. Prin urmare, acesta ar putea fi arestat in zilele urmatoare.Pariul lui PutinCea mai mare ingrijorare a oficialilor SUA este ca Vladimir Putin ar putea pune bazele unei strategii prin care Venezuela sa devina ghimpele din coasta lui Donald Trump , in ceea ce priveste politca externa, asa cum a fost Siria pentru Barack Obama Desi situatia celor doua tari este diferita, ceea ce au in comun este foarte relevant: atat Venezuela, cat si Siria sunt conduse de un dictator slabit, cu sanse mari sa nu mai reziste fara sprijinul Moscovei, o linie rosie desenata de SUA pe care Rusia nu o gaseste convingatoare, precum si oportunitatea ca Putin sa-si mareasca sfera de influenta in detrimentul americanilor.John Bolton, consilierul Casei Albe pe securitate nationala, a avertizat bancile straine si alte institutii financiare ca vor fi vizate de sanctiuni daca se vor implica in tranzactii "ilegitime" care il ajuta pe presedintele venezuelean Nicolas Maduro.In plus, le-a transmis actorilor externi sa nu trimita armament in Venezuela sau in alte parti din America de Sud, pentru a impiedica extinderea operatiunilor militare. "Vom considera actiuni de acest gen drept amenintari directe la pacea internationala si la securitatea regiunii", a mentionat oficialul american.Dar oare Donald Trump chiar vrea ca balanta geopolitica s