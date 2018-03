Demonstratie de forta: Merkel, Trump, May si Macron semneaza o declaratie comuna de condamnare a atacului cu Noviciok

Aceasta declaratie asumata de cei patru lideri si transmisa de Downing Street urmeaza eforturilor britanice de a obtine sprijin international in raspunsul dat atacului asupra fostului spion rus Sergei Skripal si a fiicei acestuia."Folosirea acestei substante neurologice, de felul uneia create in Rusia , constituie primul atac cu o arma neurotoxica in Europa , de la al Doilea Razboi Mondial incoace", se arata in declaratia publicata de The Guardian."Este un atentat la suveranitatea Marii Britanii si orice folosire a unei astfel de substante reprezinta o incalcare a conventiilor internationale privind armele chimice. Ameninta securitatea tuturor. Marea Britanie si-a anuntat aliatii ca Rusia este cel mai probabil responsabila de acest atac. Impartasim ipoteza Marii Britanii ca nu exista o alta explicatie plauzibila", se arata in declaratia liderilor politici.Prim-ministrul britanic Theresa May a anuntat, miercuri, boicotarea Cupei Mondiale de fotbal din Rusia de membrii Guvernului sau si de familia regala britanica."Nu exista nicio alta concluzie decat ca statul rus este vinovat de o tentativa de omor care l-a vizat pe Serghei Skripal (66 ani) si pe fiica sa Iulia (33 ani) ", a declarat Theresa May in fata Parlamentului britanic.Ca represalii, Theresa May a anuntat si o serie de sanctiuni impotriva Rusiei, incepand cu expulzarea a 23 de diplomati rusi, despre care Regatul Unit considera ca sunt in fapt "agenti de informatii nedeclarati".Amintim ca Serghei Skripal, in varsta de 66 de ani, si fiica sa Iulia, in varsta de 33 de ani, au fost gasiti inconstienti pe 4 martie pe o banca, la Salisbury, in sudul Angliei, unde locuia fostul spion.Fostul spion si fiica sa au fost otraviti cu un agent neurotoxic, o substanta chimica ce actioneaza asupra sistemului nervos si care poate duce chiar la deces.Citeste si:Theresa May acuza: Rusia este "foarte probabil" vinovata de otravirea lui Serghei SkripalScandal la nivel inalt: 4 tari ameninta cu retragerea de la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia! ...citeste mai departe despre " Demonstratie de forta: Merkel, Trump, May si Macron semneaza o declaratie comuna de condamnare a atacului cu Noviciok " pe Ziare.com