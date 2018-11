Universitatea Central Europeana (CEU) a anuntat ca isi va muta sediul la Viena daca guvernul premierului Viktor Orban nu este de acord ca, pana la 1 decembrie, sa asigure un cadru legal pentru continuarea activitatii CEU in Ungaria.Participantii la demonstratia care a avut loc in fata cladirilor istorice ale Universitatii Corvinus, pe malul Dunarii, au declarat ca trebuie aparat climatul academic simbolizat de catre CEU, unul care promoveaza gandirea libera si dezbaterea deschisa.Peste 3.500 de absolventi ai CEU lucreaza si predau in Ungaria. Studenti de la alte universitati precum ELTE si Corvinus au participat la demonstratie.Planurile CEU de a-si muta campusul principal la Viena survin dupa o batalie indelungata cu guvernul Orban care l-a acuzat pe fondatorul universitatii, George Soros, ca comploteaza sa distruga civilizatia europeana, "inundand" continentul cu imigranti. La randul sau, Soros spune ca sprijinul acordat de el refugiatilor este parte a unei misiuni umanitare.The march arrived at @ceuhungary and is leaving for the Academy of Science / A tomeg eljutott a CEU-ig es az MTA fele halad tovabb. #freedom4hungary #SzabadEgyetem pic.twitter.com/mrHlAAyGk7- Students4CEU (@Students4Ceu) November 24, 2018 ...citeste mai departe despre " Demonstratii la Budapesta: mii de oameni cer ca universitatea fondata de Soros sa nu paraseasca Ungaria " pe Ziare.com