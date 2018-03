Departamentul de Stat al SUA a aprobat oficial vanzarea de rachete antitanc catre Ucraina. Moscova nu va fi fericita

Departamentul de Stat si-a anuntat oficial, joi, intentia de a trimite armele intr-o notificare catre Congres, spunand ca acestea vor costa circa 47 milioane de dolari.Acordul va cuprinde 210 rachete si 37 unitati de lansare, plus instruirea cu privire la modul de utilizare a acestora, transmite Washington Post."Aceasta vanzare va contribui la politica externa si securitatea nationala a Statelor Unite prin imbunatatirea securitatii Ucrainei", se arata intr-o declaratie a agentiei federale insarcinate cu contractele militare, Defense Security Cooperation Agency."Sistemul Javelin va ajuta Ucraina sa isi construiasca o capacitate de aparare pe termen lung pentru a-si apara suveranitatea si integritatea teritoriala, pentru a-si indeplini cerintele de aparare nationala", adauga sursa citata.Vanzarea armelor, construite printr-un joint venture intre Raytheon si Lockheed Martin, vine intr-un moment in care Donald Trump si sustinatorii sai vor sa arate ca liderul de la Casa Alba este mai dur fata de Rusia decat fostul presedinte Barack Obama , adauga Washington Post, care aminteste toate criticile care l-au vizat pe Trump in legatura cu interferenta Moscovei in favoarea sa in alegerile prezidentiale din 2016.Numerosi republicani i-au cerut lui Trump sa faca mai mult pentru a ajuta trupele ucrainene, cu accent pe rachetele antitanc.Racheta Javelin poate fi carata pe umar si lansata de la 75 pana la 2.500 de metri, in functie de circumstante.Oficialii ucraineni au cerut Statelor Unite sa le trimita arme letale de ani de zile pentru a contracara separatistii rusi. Administratia Obama a luat in considerare solicitarea Kievului, dar, in cele din urma, nu a trimis armele, preocupata de faptul ca va provoca o escaladare a tensiunilor.Oficialii rusi au avertizat in decembrie ca, daca Statele Unite furnizeaza Ucrainei arme letale, miscarea ar provoca si mai multa varsare de sange. Moscova neaga in continuare ca ar acorda sprijin separatistilor din estul Ucrainei.Citeste si Rusia avertizeaza ca decizia SUA de a vinde arme in Ucraina poate declansa un conflict sangeros ...citeste mai departe despre " Departamentul de Stat al SUA a aprobat oficial vanzarea de rachete antitanc catre Ucraina. Moscova nu va fi fericita " pe Ziare.com