Departamentul de Stat al SUA, catre Putin: Crimeea este Ucraina

"Acum patru ani, Rusia a organizat un referendum ilegitim si fabricat, intr-o incercare zadarnica de a legitima presupusa anexare a unui teritoriu ucrainean. Locuitorii Crimeii au fost fortati sa voteze in cadrul scrutinului de catre trupe ruse puternic inarmate. Declaratia Rusiei potrivit careia ucrainenii au facut o alegere libera in acel fals referendum nu a avut niciodata credibilitate", a transmis purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, Heather Nauert.Miercuri, Vladimir Putin a efectuat o vizita in regiunea Crimeea, inaintea scrutinului prezidential programat pentru duminica, si a salutat decizia "istorica" luata de locuitorii Crimeii in cadrul referendumului din 2017."In mitingul sau de campanie din Crimeea, presedintele Putin a reiterat pretentiile false ale Rusiei privind un teritoriu ucrainean, recunoscand public faptul ca guvernul rus nu respecta ordinea internationala si integritatea teritoriala a natiunilor suverane.In lumina declaratiilor lui Putin, este important sa atragem atentia asupra ilegitimitatii referendumului, dar si asupra costurilor extraordinare pe care le-a impus guvernul rus asupra populatiei din Crimeea", a mai spus Heather Nauert.Departamentul de Stat al SUA a transmis ca sustine "oamenii curajosi care continua sa vorbeasca despre aceste abuzuri" si cere Rusiei "sa inceteze incercarile de a suprima libertatile fundamentale de exprimare, de intrunire, de asociere pasnica si de religie sau credinta"."Reafirmam angajamentul nostru fata de suveranitatea si integritatea teritoriala a Ucrainei, in cadrul granitelor sale recunoscute pe plan international. Crimeea face parte din Ucraina, iar sanctiunile noastre in privinta situatiei din Crimeea vor ramane in vigoare pana cand Rusia va ceda controlul asupra peninsulei catre Ucraina", se mai arata in comunicatul publicat pe site-ul guvernului american.Rusia a anexat regiunea ucraineana Crimeea in anul 2014, ca urmare a unui referendum, o manevra criticata dur de Occident.Potrivit ONU , peste 6.500 de persoane au fost ucise in Ucraina de la inceputul conflictului armat.Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, a anuntat ca nu renunta la initiativa de a recupera Crimeea, considerata "o parte integranta a Ucrainei".